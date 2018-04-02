02 апреля 2018 года

Канада перенесет крабовую путину для защиты китов

Правительство Канады обеспокоено случаями гибели северных гладких китов в заливе Святого Лаврентия. Для защиты находящихся под угрозой исчезновения животных вводится ряд мер, в том числе по ограничению крабового промысла.

По официальным данным, за прошлый год в заливе Святого Лаврентия погибло 12 китов. Чтобы предотвратить такие случаи в будущем, планируется перенести сезон промысла краба-стригуна опилио в заливе на более ранний период. Все ловушки будут выбраны к 30 июня, то есть на две недели раньше обычного. При этом количество орудий промысла сократят по сравнению с путиной 2017 г., также краболовов обяжут чаще отчитываться через систему мониторинга, сообщает портал IntraFish.

Кроме того, для некоторых промыслов в заливе ужесточат контроль за использованием канатов и буев, рыбаков обяжут в обязательном порядке сообщать об утере орудий лова. Также будет усилено воздушное и морское патрулирование акватории. Для средних и крупных судов введут ограничение по скорости в западной части залива: до 10 узлов с 28 апреля по 15 ноября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство страны выделило 1,5 млрд канадских долларов (1,16 млрд долларов США) на реализацию плана по защите океанов. Он включает меры по защите морских млекопитающих.

Fishnews