03 апреля 2018 года

Торговые отношения США и КНР беспокоят поставщиков морепродуктов

Министерство торговли КНР заявило о повышении пошлин на 128 групп американских товаров в ответ на меры со стороны США. Рыба и морепродукты в список не попали, но американские экспортеры этой продукции взволнованы.

На этом фоне совсем неслучайным выглядит намерение губернатора Аляски Билла Уокера (Bill Walker) посетить Китай в мае для улучшения торговых отношений штата с КНР. Губернатор планирует обсудить вопросы, которые ранее уже поднимались во время визита председателя Си Цзиньпина в Анкоридж в апреле 2017 г. Это совместные энергетические проекты, туризм, торговля рыбой и морепродуктами.

Терять перспективные торговые отношения с Китаем Аляске невыгодно. Так, только в 2017 г. штат экспортировал на китайский рынок рыбы и морепродуктов общей стоимостью 796 млн долларов, на 27% превысив показатель предыдущего года. Об этом пишет портал Pressherald.com, ссылаясь на данные Национальной службы морского рыболовства США.

Рыбаки штата Мэн также обеспокоены напряженной ситуацией в торговых отношениях Китая и Соединенных Штатов. Как сообщает корреспондент Fishnews, в случае повышения китайских пошлин на морепродукты с серьезными проблемами могут столкнуться производители лобстера – одного из самых востребованных продуктов региона. Согласно данным Pressherald.com, в 2017 г. импортеры КНР ввезли около 8,1 тыс. тонн американского лобстера стоимостью 142,2 млн долларов, 80% которого было добыто рыбаками Мэна. Экспорт этого беспозвоночного в Китай с 2010 г. растет примерно на 20% ежегодно.

На значимость торговых отношений с Китаем указывает и распределение поставок американского лобстера между Азией и Евросоюзом: теперь на КНР приходится примерно 2/3 экспорта этого продукта – на 36% больше, чем годом ранее.

Сам Китай тоже в больших количествах отправляет водные биоресурсы на американский рынок. КНР ввозит рыбы и морепродуктов на 1,3 млрд долларов, а стоимость экспорта таких товаров в США достигла в 2017 г. 2,7 млрд долларов, приводит данные Undercurrentnews.com.

В то же время, по мнению некоторых представителей отрасли, рыба и морепродукты могут попросту не заинтересовать политиков из-за малой доли в общем объеме торговли между двумя странами.

Fishnews