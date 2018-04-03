03 апреля 2018 года

Ветеринарную «вертикаль» собираются укрепить

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере ветеринарного надзора. Также планируется внести изменения в законодательство по контролю функций регионов в области ветеринарии.

Поручения в области ветеринарии глава государства дал по итогам мартовской рабочей поездки на Кубань. На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре Владимиру Путину предложили подумать над созданием единой ветеринарной службы. Тему поднял президент компании – производителя мяса «Мираторг» Виктор Линник. Образование единой структуры, по его словам, помогло бы улучшить эпизоотическую ситуацию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава государства поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих наделение Россельхознадзора полномочием по контролю (надзору) за функциями в области ветеринарии, осуществляемыми субъектами РФ. Срок – 25 июля 2018 г.

Также кабмин должен проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветнадзора и подготовить при необходимости изменения законодательства. При этом должны быть учтены потребности в дополнительном финансовом обеспечении связанных с такой передачей мероприятий.

О том, что нужно расширить функции Россельхознадзора по контролю за работой ветслужб регионов, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил в прошлом году на «правительственном часе» в Госдуме. Ранее эту же тему в Совете Федерации поднял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В феврале для оценки регулирующего воздействия был размещен законопроект Минсельхоза о контроле Россельхознадзором работы региональных ветслужб, в том числе в части переданных полномочий. Министерство предложило внести поправки в закон о ветеринарии.

Fishnews