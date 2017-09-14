14 сентября 2017 года

Министр предложил добавить полномочий Россельхознадзору

Министерство сельского хозяйства считает необходимым расширить функции Россельхознадзора по контролю за работой ветслужб регионов. Эту тему министр Александр Ткачев поднял на «правительственном часе» в Госдуме.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев выступил перед депутатами на первом планерном заседании осенней сессии. Министр отметил, что самый болезненный вопрос для животноводства – африканская чума свиней. «Год за годом эта болезнь распространяется на территории страны, охватывая новые регионы», - заявил руководитель ведомства.

В качестве причины он назвал «отсутствие вертикали ветеринарной власти». «Региональные ветслужбы не подчиняются ни Россельхознадзору, ни Минсельхозу, порой в регионах складывается неуправляемая ситуация», - сказал Александр Ткачев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, министр предложил расширить полномочия Россельхознадзора по контролю за деятельностью региональных ветслужб. «Нами подготовлен пакет инициатив, уверен, что при вашей поддержке мы сможем вместе с коллегами из заинтересованных ведомств до конца года принять все перечисленные поправки в законодательство», - заявил глава Минсельхоза.

В июне руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поднял тему полномочий ведомства на «правительственном часе» в Совете Федерации. Сенаторы рекомендовали правительству разработать и направить в Госдуму проект поправок в закон о ветеринарии, предусмотрев наделение Россельхознадзора полномочиями по контролю за исполнением региональными властями функций в сфере ветеринарии.

Fishnews