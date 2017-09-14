Министр предложил добавить полномочий Россельхознадзору

14 сентября 2017 года
Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.
Проект, который должен устранить расхождения в правилах прибрежного рыболовства после 2019 г., правительство внесло в Госдуму в весеннюю сессию, после этого рассмотрение переносилось.
13 сентября 2017 года
Сейчас требования по локализации при строительстве флота определяют две разные нормы. Официальных разъяснений – на какую нужно ориентироваться при закладке судна под инвестквоты – бизнес пока не получил, отмечает заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.
Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.
Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.
12 сентября 2017 года
Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.
14 сентября 2017 года
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.
Проект, который должен устранить расхождения в правилах прибрежного рыболовства после 2019 г., правительство внесло в Госдуму в весеннюю сессию, после этого рассмотрение переносилось.
В рамках Международного рыбопромышленного форума российские производители оборудования для рыбопереработки намерены поднять вопрос о создании образовательных инжиниринговых центров для подготовки специалистов рыбной отрасли.
В Находке задержан молодой человек, собиравший трепанга и гребешка на чужом участке аквакультуры. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.
Правление ОАО «РЖД» приняло решение о понижающем коэффициенте 0,94 к тарифам на внутрироссийские перевозки свежей, охлажденной и свежемороженой рыбы. Речь идет о транспортировках со станций Дальневосточной железной дороги.
К 12 сентября российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке более 10,4 тыс. тонн сайры, скумбрии и сардины - в прошлом году это было 5,8 тыс. тонн. Для точности наведения флота возродили авиаучетные наблюдения.
13 сентября 2017 года
Осеннюю программу экспедиционных исследований АтлантНИРО завершат рейсы больших НИС «Атлантида» и «Атлантниро». Первое из них займется исследованиями в зоне Марокко, второе проведет траловую съемку в Балтийском море.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 12 особо охраняемых природных территориях запрещалось пускать для проверок полицию, рыбоохрану и лесничих. Должностную инструкцию исправили после вмешательства прокуратуры.
Представители отрасли высказали Fishnews свои мнения о возможностях промысла сайры, скумбрии и иваси в текущем году, а также о долгосрочных планах использования этих ресурсов. При освоении новых объектов компании планируют учесть опыт прошлых лет.