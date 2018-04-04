04 апреля 2018 года

В НАО хотят обучать рыболовству со школьной скамьи

Школам Ненецкого автономного округа предложат с 1 сентября ввести курс «Основы рыболовства. Соответствующую программу для седьмых классов к июню должен разработать региональный центр развития образования.

Ввести изучение ремесла в школьную программу предложил департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. В профильном ведомстве обратили внимание, что еще в 1970-80-е гг. основам рыболовства обучали в поселковых школах.

«Детей учили вязать сети, а практику проходили непосредственно на промысле. Сейчас этого нет. Но стоит отметить, что рыбная отрасль, так же, как и оленеводство, является основной сельскохозяйственной отраслью региона», - подчеркнули в департаменте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружной администрации, программа «Основы рыболовства» будет разработана в расчете на 34 учебных часа в год.

В департаменте привели в пример школьные элективные курсы в Республике Саха (Якутии). Там в общеобразовательных учреждениях уже давно преподают кузнечное дело, ювелирное дело, скорняжное, косторезное искусство. Специально для школьников созданы оборудованные швейно-пошивочные цеха.

Fishnews