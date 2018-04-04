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Благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбаками Сахалинской области, подвел итоги конкурса на получение грантов. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддержат лучшие социальные проекты

Благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбаками Сахалинской области, подвел итоги конкурса на получение грантов. Экспертная комиссия отобрала 13 социальных проектов из девяти населенных пунктов.

На первую грантовую программу «Родные острова» выделили 3 млн рублей. Максимальная сумма одного гранта — 300 тыс. рублей. В конкурсе могли участвовать как некоммерческие организации, так и просто активные граждане Сахалинской области. Проекты должны быть реализованы на территории региона для местных жителей и соответствовать направлениям деятельности фонда: поддержка спорта, талантов островной молодежи, помощь людям в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов», на рассмотрение экспертной комиссии поступило 100 заявок из 14 районов Сахалинской области на общую сумму более 27 млн рублей.

Победителями стали проекты «Память» (Углегорск), «Гончарная мастерская» (Долинск), «Создание пресс-центра в образовательном учреждении» (Невельск), «Летний техноград» (Южно-Сахалинск), «Информационно-творческий клуб «Радуга-news» (село Быков Долинского городского округа), «Все хочу о глазках знать» (детский сад Южно-Сахалинска), «Создание кукольного спектакля «Дорожное приключение» (Ново-Александровск), «Зеленые дела» на лист календаря» (Экологический центр «Родник»), «Класс компьютерного творчества» (село Быков), «Дети одного солнца» (Невельск), «Кукольный театр в библиотеке» (Анива), «Развитие пулевой стрельбы в Сахалинской области» (Томари), «Зимний сад – островок здоровья» (детский сад «Звездочка» Южно-Сахалинска).

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, помощь детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews

  • Благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбаками Сахалинской области, подвел итоги конкурса на получение грантов. Фото пресс-службы фонда
  • Благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбаками Сахалинской области, подвел итоги конкурса на получение грантов. Фото пресс-службы фонда
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