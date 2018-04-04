04 апреля 2018 года

Аквафермерам помогут со страхованием бизнеса

Депутаты Госдумы приняли во втором (основном) чтении законопроект о страховании объектов аквакультуры. Документ предусматривает субсидирование из федерального бюджета взносов по страховым договорам.

Полное название законопроекта – «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой».

В первом чтении поправки приняли в январе. Затем документ доработали – уточнили некоторые формулировки, сообщает корреспондент Fishnews.

Как указано в пояснительной записке, одна из основных причин, сдерживающих развитие товарной аквакультуры, – слабо развитый механизм страхования рисков. Отмечено, что товарная аквакультура, в том числе марикультура, относится к сельскохозяйственному производству. Однако на ее объекты не распространяется механизм агрострахования с господдержкой согласно закону «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». В то же время товарная аквакультура – одна из наиболее рискованных отраслей экономики из-за тесной зависимости от случайных, как правило погодных, факторов, обращают внимание авторы поправок.

Законопроект предусматривает возможность субсидирования из федерального бюджета взносов по договорам страхования аквакультуры. Согласно финансовому обоснованию, на эти цели из бюджета будет расходоваться от 8,5 млн до 120 млн рублей в год.

Проект закона содержит перечень страховых случаев: эпидемия или массовое отравление выращиваемых организмов; погодно-климатические явления (шторм, ураган, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальные изменения уровня воды или температуры); нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий; пожар.

Отметим, одной из основных проблем при страховании аквакультуры также является отсутствие общепринятых методик определения размера ущерба. Для подготовки таких методик в Росрыболовстве решили создать специальную рабочую группу.

Fishnews