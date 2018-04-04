Новости
Приморский гребешок и устрица

Аквафермерам помогут со страхованием бизнеса

Депутаты Госдумы приняли во втором (основном) чтении законопроект о страховании объектов аквакультуры. Документ предусматривает субсидирование из федерального бюджета взносов по страховым договорам.

Полное название законопроекта – «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой».

В первом чтении поправки приняли в январе. Затем документ доработали – уточнили некоторые формулировки, сообщает корреспондент Fishnews.

Как указано в пояснительной записке, одна из основных причин, сдерживающих развитие товарной аквакультуры, – слабо развитый механизм страхования рисков. Отмечено, что товарная аквакультура, в том числе марикультура, относится к сельскохозяйственному производству. Однако на ее объекты не распространяется механизм агрострахования с господдержкой согласно закону «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». В то же время товарная аквакультура – одна из наиболее рискованных отраслей экономики из-за тесной зависимости от случайных, как правило погодных, факторов, обращают внимание авторы поправок.

Законопроект предусматривает возможность субсидирования из федерального бюджета взносов по договорам страхования аквакультуры. Согласно финансовому обоснованию, на эти цели из бюджета будет расходоваться от 8,5 млн до 120 млн рублей в год.

Проект закона содержит перечень страховых случаев: эпидемия или массовое отравление выращиваемых организмов; погодно-климатические явления (шторм, ураган, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальные изменения уровня воды или температуры); нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий; пожар.

Отметим, одной из основных проблем при страховании аквакультуры также является отсутствие общепринятых методик определения размера ущерба. Для подготовки таких методик в Росрыболовстве решили создать специальную рабочую группу.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовствострахование
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Инвестпроект как аргумент

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

От нового флота – к новым продуктам

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

В искусственном воспроизводстве пора расставить приоритеты

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование» Андрей АРЕФЬЕВ

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование»

Андрей АРЕФЬЕВ

Moon Tech адаптируется под современные требования рыбопереработки

Все интервью

Личное мнение

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Олег ПОПОВ

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

Олег ПОПОВ

Что мешает развиваться марикультуре Дальнего Востока

Все материалы

Крупным планом

Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

Сертификация ответственного бизнеса

Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большое будущее

Директор Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Инга КЛОКОВА, заместитель гендиректора Global Business Consulting Group Co. ЮН Чэхван (Yoon Jaehwan), генеральный директор гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей ЛЕЛЮХИН, директор FI INTERNATIONAL Co., Ltd ЯНГ Сунг-Мин (Yang Sung-Min), исполнительный директор департамента финансовых институтов Россельхозбанка Андрей ОНИКИНЕНКО

В российский биржевой проект включилась Южная Корея

Промысловое судно на Северных Курилах

«Умный» госконтроль: чего ждать рыбакам

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.