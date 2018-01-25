25 января 2018 года

Карп получит льготную страховку

Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.

Справедливость для аквафермеров

В рамках программы государство субсидирует аграриям часть затрат на уплату страховых взносов. В законопроекте № 313594-7 предлагается распространить эту поддержку и на товарную аквакультуру. Среди страхуемых рисков – гибель выращиваемых объектов от заразных болезней или массовых отравлений, пожара, стихийных бедствий или вызванных ими нарушений электро-, тепло- и водоснабжения.

Выступая на заседании Госдумы 24 января, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин подчеркнул, что концепция законопроекта направлена на то, чтобы восстановить справедливость в отношении предприятий авакультуры как одного из сегментов отрасли животноводства. «Если все отечественные товаропроизводители сельского хозяйства работают в условиях страхования с государственной поддержкой, то этот сегмент остался без этой государственной поддержки страхования», – отметил он.

По словам депутата, работа рыбоводных предприятий часто связана с высокими рисками. Для развития марикультуры на Дальнем Востоке и Севере угрозу представляют шторма, в южных регионах рыбоводы сталкиваются со снижением уровня воды и обмелением водоемов. «В общем, хватает рисков», – заявил Владимир Кашин.

Зампредседателя комитета Айрат Хайруллин согласился, что «все сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь равный доступ к возможности страхования с поддержкой государства». По его словам, законопроект поддержан комитетом по финансовому рынку, правительством, ГПУ президента и Советом Федерации. Поправки также одобрили регионы и отраслевые ассоциации. Отрицательный отзыв поступил из Счетной палаты, но в комитете уверены, что ко второму чтению документ будет доработан с учетом всех замечаний.

Рыбоводов обвинили в нехватке икры

В ходе обсуждения депутат от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко поинтересовался, не слишком ли много льгот дается рыбникам и нельзя ли предусмотреть, чтобы все хорошо было у прежде всего тех, «кто продает внутри страны рыбную продукцию нашу родную».

«Как я понимаю, одной из причин того, что у россиян нет дешевой рыбы и не было икры на Новый год, является как раз вот эта категория, про которую мы сейчас говорим. Если она экспортирует рыбную продукцию, то ей возвращается 10% НДС, то есть у них есть льгота, которая призывает их экспортировать, – возмутился он. – Мы за них бьемся, а они потом нам часто рассказывают сказки про то, что на Сахалине все плохо было, про то, что в частности, вы ссылались на непогоду. Но Камчатке-то все было хорошо! То есть на рынке был и остается некий сговор, который приводит к таким последствиям».

Руководителю комитета по аграрным вопросам пришлось еще раз повторить, что речь идет о поддержке предприятий, которые занимаются аквакультурой. «Никаких серьезных поблажек или поддержек, о которых вы говорите, селяне вообще не получают, а что касается рыбной отрасли – вообще копейки получают с государства», – добавил Владимир Кашин.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, дополнительные расходы федерального бюджета на субсидии рыбоводам могут составить от 8,5 до 120 млн рублей – в зависимости от количества страхователей. По словам Владимира Кашина, этот вопрос уже обсуждался с руководством Минфина и Минсельхоза.

«Сегодня мы от 8 до 10 млрд рублей имеем в целом на направлениях агрострахования. Но в данном случае сумма небольшая, она будет скорректирована при решении вопросов дальнейшей корректировки бюджетов, а такая договоренность у нас с министерством финансов есть», – заверил председатель комитета.

По итогам обсуждения Госдума одобрила законопроект в первом чтении, за его принятие проголосовало 418 депутатов.

Страховка нужна ценной рыбе

По мнению председателя правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василия Глущенко, в случае принятия законопроекта будет подтвержден статус аквакультуры как одного из направлений сельскохозяйственного производства. «Сельскохозяйственное страхование касается растениеводства и животноводства, но рыбоводство как одна из подотраслей животноводства было вне поля этого закона, поэтому мы давно этот вопрос ставили, – рассказал он корреспонденту Fishnews. – После выхода закона наши предприятия будут в числе тех, кто может пользоваться и таким видом господдержки, как субсидии на страхование».

Как полагают в ассоциации, эта мера может быть не слишком востребованной у мелких производителей. Но для предприятий, которые выращивают большие объемы рыбы – свыше 1000 тонн, субсидирование расходов на страхование очень важно: гибель рыб от болезней, капризов погоды или аварий оборачивается серьезными убытками. С такой ситуацией сталкивались производители атлантического лосося – «Русское море – Аквакультура», осетровых – «Волгореченскрыбхоз», Широкольский рыбокомбинат и другие рыбоводные хозяйства.

«Для всех предприятий, кто работает на дорогих видах рыб, это необходимо, потому что они страхуют все равно, но дотаций никаких на это дело не получают», – отметил Василий Глущенко.

Fishnews