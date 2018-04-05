05 апреля 2018 года

В Приморье спасли любителей опасной рыбалки

Недалеко от Владивостока более 30 рыбаков-любителей оказались отрезаны от берега трещиной во льду. Еще до прибытия спасателей людей выручили местные жители.

Сообщение об опасной ситуации спасатели получили 4 апреля в три часа дня. В Амурском заливе, в районе мыса Песчаный, в ледовом поле образовалась трещина шириной до 5 м. К месту происшествия вышли два катера на воздушной подушке – Государственной инспекции по маломерным судам и Приморской краевой поисково-спасательной службы.

Рыбакам оказали помощь жители села Береговое. Они доставили людей на берег на моторных лодках, сообщили Fishnews в оперативной службе ГКУ Приморского края по пожарной безопасности. Тем не менее прибывшие к месту происшествия спасатели провели разведку на акватории.

Fishnews