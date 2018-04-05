05 апреля 2018 года

Камчатским КМНС помогут подготовиться к путине

Встречи на местах с представителями коренных малочисленных народов планируется провести в преддверии лососевой путины на Камчатке. Также предполагается организовать работу специальной горячей линии.

Организацию традиционного рыболовства обсудили на заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера в правительстве Камчатского края. Основной темой стали требования Росрыболовства, регламентирующие порядок подготовки и принятия решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование в рамках традиционного рыболовства.

В совещании участвовали представители краевого минрыбхоза, территориального управления Росрыболовства, КМНС. Проводила заседание уполномоченная по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Решено рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов провести перед путиной встречи с представителями коренных малочисленных народов с приглашением сотрудников Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Планируется, что на таких мероприятиях будут разъясняться правила рыболовства, заполнения новые формы заявок. С участием членов совета предполагается организовать горячую линию в период подготовки и проведения путины.

Кроме того, на заседании обсуждался запуск двух проектов в этом году: Дальневосточного форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (14 – 15 сентября) и краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае» (1 апреля – 1 ноября).

Fishnews