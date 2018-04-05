Новости
Заседание Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера на Камчатке. Фото пресс-службы правительства края

Камчатским КМНС помогут подготовиться к путине

Встречи на местах с представителями коренных малочисленных народов планируется провести в преддверии лососевой путины на Камчатке. Также предполагается организовать работу специальной горячей линии.

Организацию традиционного рыболовства обсудили на заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера в правительстве Камчатского края. Основной темой стали требования Росрыболовства, регламентирующие порядок подготовки и принятия решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование в рамках традиционного рыболовства.

В совещании участвовали представители краевого минрыбхоза, территориального управления Росрыболовства, КМНС. Проводила заседание уполномоченная по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Решено рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов провести перед путиной встречи с представителями коренных малочисленных народов с приглашением сотрудников Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Планируется, что на таких мероприятиях будут разъясняться правила рыболовства, заполнения новые формы заявок. С участием членов совета предполагается организовать горячую линию в период подготовки и проведения путины.

Кроме того, на заседании обсуждался запуск двух проектов в этом году: Дальневосточного форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (14 – 15 сентября) и краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае» (1 апреля – 1 ноября).

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Инвестпроект как аргумент

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

От нового флота – к новым продуктам

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

В искусственном воспроизводстве пора расставить приоритеты

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование» Андрей АРЕФЬЕВ

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование»

Андрей АРЕФЬЕВ

Moon Tech адаптируется под современные требования рыбопереработки

Все интервью

Личное мнение

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Олег ПОПОВ

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

Олег ПОПОВ

Что мешает развиваться марикультуре Дальнего Востока

Все материалы

Крупным планом

Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

Сертификация ответственного бизнеса

Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большое будущее

Директор Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Инга КЛОКОВА, заместитель гендиректора Global Business Consulting Group Co. ЮН Чэхван (Yoon Jaehwan), генеральный директор гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей ЛЕЛЮХИН, директор FI INTERNATIONAL Co., Ltd ЯНГ Сунг-Мин (Yang Sung-Min), исполнительный директор департамента финансовых институтов Россельхозбанка Андрей ОНИКИНЕНКО

В российский биржевой проект включилась Южная Корея

Промысловое судно на Северных Курилах

«Умный» госконтроль: чего ждать рыбакам

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.