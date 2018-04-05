05 апреля 2018 года

Рыбаки Севера держат уловы в плюсе

К 4 апреля отечественные компании освоили 1,4 млн тонн водных биоресурсов – на 1,2% ниже уровня прошлого года. Прибавки наблюдаются только на Северном и Западном бассейнах.

В Дальневосточном бассейне общий вылов превысил 1 млн тонн, на отчетную дату 2017 г. результат был на 39,2 тыс. тонн выше. Уловы минтая составили 836,6 тыс. тонн (- 47,5 тыс. тонн).

Рыбаки Северного бассейна освоили 213,3 тыс. тонн водных биоресурсов, что выше уровня прошлого года на 77,1 тыс. тонн. Трески добыто 108 тыс. тонн - на 19,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пикши поймано 28,7 тыс. тонн (-9,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне поймано 31,6 тыс. тонн ВБР, что на 4,3 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату 2017 г. Вылов шпрота достиг 22,6 тыс. тонн (+4,5 тыс. тонн), балтийской сельди - 8 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Азово-Черноморском бассейне освоено 23,4 тыс. тонн водных биоресурсов, отставание от уровня прошлого года - 8,9 тыс. тонн. Хамсы поймано 21 тыс. тонн, это на 6,2 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне предприятия добыли 1,8 тыс. тонн, что ниже уровня 2017 г. на 5,4 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств отечественные суда освоили 78,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, это на 6,3 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

Российский вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 31,9 тыс. тонн (-37,9 тыс. тонн).

Fishnews