05 апреля 2018 года

Ходить под парусом научат на Vladivostok Boat Show

В столице Приморья готовятся к десятой международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет с 18 по 20 мая. В программе юбилейного фестиваля любительские регаты для всех желающих.

В выставке будут участвовать компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов России, а также других стран АТР. Мероприятие, как и прежде, станет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения Vladivostok Boat Show остается яхт-клуб «Семь футов».

В программе – демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Программа с изюминкой

Ожидается, что водный фестиваль в этом году будет еще более насыщенным и интересным, чем раньше. На празднике состоятся любительские регаты, гонки с использованием аутригеров (балансиров) и состязания на sup-досках, сообщила Fishnews исполнительный директор мероприятия Виктория Кидяева. «В соревнованиях может принять участие любой желающий. Опыт необязателен! Всему научим!» – обещала она.

«Это возможность каждого жителя или гостя города получить море эмоций, впечатлений и почувствовать себя настоящим морским волком. Я участвую в регате уже не первый год, и каждый раз это затягивает все больше и больше. Начиная без всяческих навыков, уже за одну гонку ты получаешь базовый набор знаний по управлению парусной яхтой, – рассказал участник «Гонки под парусом – 2017» Сергей Мудров. – Это стоит попробовать!»

По вопросам участия в гонках нужно обращаться в оргкомитет выставки, а для получения бесплатного билета на Vladivostok Boat Show необходимо заполнить регистрационную форму.

Выставка ежегодно открывает яхтенный сезон на Дальнем Востоке. В 2017 г. в морском празднике участвовало более 50 компаний из России и других стран АТР, за три дня мероприятие посетило около 7 тыс. человек. Информационный партнер Vladivostok Boat Show – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews