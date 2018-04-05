05 апреля 2018 года

Парусники померяются силами на Дальнем Востоке

Первая международная дальневосточная регата учебных парусников (SCF Far East Tall Ships Regatta 2018) пройдет с 1 августа по 8 сентября. Суда отправятся из южнокорейского города Йосу и финишируют во Владивостоке.

В Йосу 27 августа состоится Парад парусных судов, там же дадут старт первой гонке. Как сообщили Fishnews в Ассоциации учебных парусников России, традиционно в регате могут принять участие суда длиной более 9 м. Приветствуется, если команда наполовину состоит из молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет (в основном это курсанты мореходных училищ и юниоры из яхт-клубов). Иногда учебные команды перемешивают, чтобы дать курсантам возможность познакомиться с разными типами парусного вооружения и морскими традициями других стран.

Интересный путь

По пути из порта в порт парусники соревнуются каждый в своем классе, кроме того, определяется победитель в абсолютном зачете. Причем первое место, как отметили в ассоциации, далеко не всегда занимает самое быстрое судно. Оцениваются не только мореходные качества парусников, но и слаженность работы экипажей.

На берегу скучать не придется

Во время захода судов в порты регаты организуется береговая программа – парады, концерты, перетягивание канатов и футбольные матчи между экипажами, гребные гонки на шлюпках.

Одним из таких мероприятий станет дневная гонка 11 сентября в Амурском заливе вдоль набережных Владивостока. Для нее организаторы сделают исключение: в состязании смогут принять участие большинство приморских яхт длиннее 7 м.

Закрытие регаты запланировано на 14 сентября после проведения Парада парусов в столице Приморья.

Fishnews