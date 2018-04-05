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Один из популярных объектов аквакультуры – гребешок

Министерство готовит поправки по отчетности в аквакультуре

Минсельхоз предложил проект приказа, который должен устранить правовой пробел в сфере аквакультуры. Речь идет о работе предприятий, которые используют для получения посадочного материала естественные оседания.

Изменения предлагается внести в порядок предоставления отчетности об объеме выпуска и объеме изъятия объектов аквакультуры. Такие процедуры, напомним, установлены для рыбоводных хозяйств. Порядок утвержден приказом Минсельхоза России от 25 ноября 2014 г. № 471.

За счет внесения поправок регулятор рассчитывает устранить правовой пробел для предприятий, занимающихся индустриальной аквакультурой, сообщает корреспондент Fishnews.

«Индустриальная аквакультура осуществляется исключительно в искусственно созданной среде обитания. Соответственно, право на объекты аквакультуры возникает при получении посадочного материала, из которого в дальнейшем будут выращены объекты аквакультуры. В случае покупки посадочного материала подтверждающими право собственности документами являются договора поставки, первичная бухгалтерская документация. При получении посадочного материала собственными силами подтверждением права собственности будут разрешения на отлов производителей, документы о ремонтно-маточном стаде и т.п.», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Однако существует такой метод получения посадочного материала, как естественное оседание личинок и спорофитов на технические средства, предназначенные для выращивания объектов аквакультуры, без изъятия водных биоресурсов. В этом случае основание и момент возникновения права собственности на объекты аквакультуры соответствующими нормативно-правовыми актами не установлены.

Проект предусматривает, что рыбоводные хозяйства в таком случае будут предоставлять сведения о количестве или объемах осевших личинок донных беспозвоночных, спорофитов водорослей из естественной среды обитания на садки и (или) другие технические средства, предназначенные для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания.

Кроме того, предлагается усилить меры контроля над объемами изъятия при пастбищной аквакультуре. Предлагается предусмотреть регистрацию журналов изъятия объектов аквакультуры в теруправление Росрыболовства.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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