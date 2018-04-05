05 апреля 2018 года

Южная Корея настроена решить «рыбный вопрос» с Японией

Республика Корея и Япония до сих пор не перезаключили соглашение о рыболовстве, срок действия которого истек в июне 2016 г. Министр морских дел и рыболовства РК Ким Ён Чун обещал решить судьбу документа, если стороны не договорятся к концу апреля.

О дедлайне для рабочих переговоров между странами министр рассказал во время беседы с журналистами. По словам Ким Ён Чуна, если соглашение не пролонгируют в текущем месяце, Сеул будет искать другие подходы по решению ситуации. При этом о разрыве соглашения речь пока не идет, пишет Yonhap News.

Южнокорейские рыбаки чрезвычайно негативно реагируют на задержку с обновлением соглашения: они не могут вести промысел в водах Японии, в частности добывать там скумбрию и рыбу-саблю. По информации издания Seoul.co, 4 апреля флотилия почти из 150 траулеров устроила марш протеста в акватории Пусана.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одна из возможных причин трений между Сеулом и Токио – спор в ВТО о южнокорейских ограничениях на ввоз рыбы и морепродуктов из ряда префектур Японии. В феврале специальная комиссия Всемирной торговой организации вынесла решение в пользу Японии, однако южнокорейское правительство не собирается снимать запрет. Более того, Сеул заявил, что постарается продержать этот барьер как можно дольше.

Fishnews