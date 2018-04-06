06 апреля 2018 года

Россельхознадзор подвел очередные итоги по электронной ветсертификации

Нормативная база по электронной ветеринарной сертификации сформирована в полном объеме, сообщили в Россельхознадзоре. В то же время ожидаются изменения правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов.

Нормативная база электронной сертификации теперь сформирована в полном объеме. Последним принятым нормативным документом стал приказ Россельхознадзора, утвердивший Методические указания по использованию ВетИС – Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

«Осталась техническая работа по утверждению изменений в Правила оформления ВСД и в перечни подконтрольных товаров, на которые могут оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы сотрудники госветслужбы, аттестованные ветеринарные врачи и уполномоченные лица. Надеемся, что все эти изменения будут приняты и вступят в действие в апреле», – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, что получение ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 1 июля 2018 г. Правила оформления ВСД утверждены приказом Минсельхоза от 27 декабря 2016 г. № 589.

Fishnews