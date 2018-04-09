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Ученые разбирают улов. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Треску и камбалу Балтики подсчитали ученые

Научно-исследовательское судно «Атлантниро» провело съемки по донным рыбам в Балтийском море. Специалисты оценивали численность поколений и биомассы трески и речной камбалы, их распределение, биологическое состояние и условия воспроизводства.

Также ученые исследовали абиотические факторы в юго-восточной части моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Съемки велись в исключительной экономической зоне и территориальном море России в 26-м подрайоне ИКЕС. Экспедиция проводилась в соответствии с госзаданием и годовым планом ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов.

Кроме учетной траловой съемки специалисты выполнили океанологическую съемку, взяли пробы воды и грунта для химических исследований, собрали образцы зоо-, ихтиопланктона и бентоса. Некоторые экземпляры рыб заморозили и доставили в институт для паразитологических и технологических исследований.

Эти исследования – составная часть работ, которые все прибалтийские страны выполняют по программам, скоординированным с Международным советом по исследованию моря (ICES, ИКЕС). Полученные в ходе экспедиции материалы, как и данные зарубежных коллег, будут использованы на заседании Рабочей группы ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства (WGBFAS) в апреле. Специалисты оценят пополнение и величину запасов для всей акватории Балтийского моря.

Ученый совет АтлантНИРО принял отчет об экспедиции с положительной оценкой.

Fishnews

  • Ученые разбирают улов. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Речная камбала. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Специалисты выполнили океанологическую съемку, взяли пробы воды и грунта для химических исследований, собрали образцы зоо-, ихтиопланктона и бентоса. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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