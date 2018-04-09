09 апреля 2018 года

Задачи на границе – о чем заявил Владимир Путин

Новые Основы государственной пограничной политики РФ обсуждались на заседании Совета безопасности. В начале встречи президент Владимир Путин перечислил задачи, которые он считает ключевыми в этой сфере.

Напомним, что в начале года ФСБ представила проект Основ государственной пограничной политики РФ. Новый документ должен прийти на смену Основам пограничной политики, утвержденным еще в 1996 г.

Проект Основ обсуждался на заседании Совета безопасности 6 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. Документ, принятый в 90-е, нуждается в серьезной актуализации, отметил глава государства Владимир Путин, открывая встречу.

Пограничные подразделения укомплектованы техникой на 80%

Прежде всего, президент остановился на достижениях. По словам Владимира Путина, в пограничной сфере сформирована необходимая нормативно-правовая база. «На принципах взаимного уважения проводилось международно-правовое оформление границы с сопредельными государствами и разграничение морских пространств», – заявил президент.

Отметил он и модернизацию целого ряда сложных участков границы, в первую очередь на кавказском направлении, в стратегически важных районах Арктики и Дальнего Востока.

Важным шагом президент назвал оптимизацию структуры и состава федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации пограничной политики, а также пограничных органов.

Укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой, по словам Владимира Путина, доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10% в 2003 г. до 54% в 2017-м.

«В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных регионах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов и экстремистов, повысилась эффективность борьбы с трансграничной преступностью», – считает президент.

С добрыми намерениями – в добрый путь

Вместе с тем, обратил внимание Владимир Путин, появились новые вызовы и угрозы. В нынешних условиях нужно надежно охранять рубежи и в то же время повышать открытость страны.

«Российская граница – мы всегда об этом говорим – должна оставаться хорошо защищенной и при этом быть максимально «прозрачной» для всех, кто пересекает ее законно и с добрыми намерениями», – подчеркнул глава государства.

Все эти подходы, по словам Владимира Путина, нашли отражение в проекте Основ. Ряд направлений президент выделил особо.

Во-первых, он подчеркнул важность комплексного подхода в нейтрализации рисков и угроз, касающихся пограничной безопасности. Речь идет в том числе о защите от контрабанды стратегического сырья и биоресурсов.

«Очевидно, что результат здесь прямо зависит от четкой и эффективной координации и согласованных действий всех структур и служб, как работающих непосредственно на границе, так и в целом отвечающих за безопасность государства и наших граждан», – сказал Владимир Путин.

Во-вторых, стоит задача развивать пограничное сотрудничество. Здесь, по словам президента, важно добиваться четкого взаимодействия пограничных структур, предлагать новые формы партнерства, прежде всего с коллегами по ОДКБ (объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан), ШОС (члены – Индия, Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан) и Евразийскому экономическому союзу (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Россия).

В-третьих, нужно последовательно развивать пограничную инфраструктуру России. Приоритетным шагом президент назвал настройку и ввод интегрированной системы пропуска через границу товаров и транспорта в формате «одного окна» и «одной остановки».

При этом Владимир Путин обратил внимание на то, что темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска остаются низкими. «Уже построенные объекты долго не вводятся в эксплуатацию, а сроки развертывания автоматизированных комплексов, других современных технических средств часто затягиваются и переносятся. При этом, по данным органов прокуратуры, выделенные бюджетные средства не всегда расходуются эффективно», – перешел к критике президент.

Он поручил проанализировать ход выполнения федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012 – 2021 гг.)». ФЦП нуждается в корректировке с учетом принятия новых Основ пограничной политики.

В-четвертых, по словам Владимира Путина, важно продолжить последовательную, кропотливую работу по международно-правовому оформлению госграницы и разграничению морских пространств, в том числе внешней границы континентального шельфа России. «Действовать здесь нужно основательно и аргументированно, твердо отстаивая наши национальные интересы», – заявил президент. При этом он напомнил об успешном опыте по признанию права России на часть Охотского моря.

Fishnews