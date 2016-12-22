22 декабря 2016 года

Камчатка реформирует региональную систему контроля

Губернатор Камчатского края потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В первую очередь Владимир Илюхин поручил усовершенствовать экологический, строительный и ветеринарный надзор.

«Я напомню, что федеральное законодательство сегодня предусматривает, как минимум 28 видов регионального госконтроля в отношении предпринимателей. По оценке самого бизнеса, уровень административного давления в крае высокий. В этой связи в следующем году очень важно реформировать региональную систему госконтроля, перевести ее на риск-ориентированную модель», – заявил Владимир Илюхин в своем ежегодном инвестиционном послании к органам власти и бизнес-сообществу. Озвученные положения лягут в основу экономической политики Камчатки в 2017 г.

Для этого губернатор поручил определить приоритетные виды регионального контроля, совершенствование которых будет проводиться в первую очередь. В их числе глава региона назвал экологический, строительный и ветеринарный надзор, а также лицензионный контроль за розничной продажей алкоголя.

Риск-ориентированный подход подразумевает прямую зависимость интенсивности проверок от категории риска и опасности производственных объектов. Координатором работы по переводу региональных органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов, по поручению губернатора, выступит камчатское министерство экономического развития, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Владимир Илюхин напомнил, что снижение административного давления на бизнес – первостепенная задача уполномоченного по правам предпринимательства. До 1 февраля он должен подготовить свои предложения в «дорожную карту», включая вопросы представительства в судах и совместных проверок.

«Я также хотел бы обратить внимание территориальных управлений федеральных органов власти на эту проблему. Все мы находимся на территории, и все вместе должны переформатировать свою работу, работу своих сотрудников и в целом отношение к бизнесу. Если вы видите реальные ограничения для развития наших предпринимателей в федеральном законодательстве, необходимо готовить предложения по его изменению. Я готов лично такие инициативы продвигать», – отметил губернатор Камчатского края.

Напомним, что тема контрольно-надзорной деятельности и ее влияния на бизнес нашла отражение в послании президента Федеральному Собранию. Владимир Путин поручил убрать инструкции, которые связывают руки бизнесу, и остановился на важности риск-ориентированного подхода и профилактики.

Fishnews