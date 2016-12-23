23 декабря 2016 года

Игорь Зубарев: В Карелии накоплен уникальный опыт по развитию рыбоводства

Успешная реализация властями Карелии поручения президента – по производству собственных мальков и кормов – даст значительный импульс для развития товарной аквакультуры во всей стране, считает член Совета Федерации Игорь Зубарев.

О развитии рыбоводства в Республике Карелия рассказал в Совете Федерации представитель региона, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Сенатор напомнил, что 19 декабря президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. «Он включает в себя широкий спектр вопросов государственного регулирования – от механизма распределения квот на вылов рыбы в инвестиционных целях в привязке к строительству предприятий по производству рыбной продукции в прибрежных регионах до запрета жаберных сетей для любительского рыболовства», – отметил Игорь Зубарев.

Он обратил внимание, что Карелии посвящен отдельный пункт в документе. Правительству РФ совместно с властями региона поручено рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в республике заводов по производству высококачественных комбикормов и мальков. Цель – дальнейшее стимулирование развития аквакультуры и снижение зависимости от иностранных поставщиков. До 1 марта следующего года премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Карелии Александр Худилайнен должны представить президенту отчетный доклад.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда, Игорь Зубарев подчеркнул, что в республике накоплен уникальный научный и экспертный опыт по развитию рыбоводства. Так, проект строительства селекционно-племенного центра на базе государственного Выгского рыбозавода, разработанный Петрозаводским университетом, полностью поддержан профессиональным сообществом. «Его реализация обсуждалась недавно в Совете Федерации при проведении «правительственного часа» с участием министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева», – отметил парламентарий.

По его мнению, совершенно неслучайно, что перед карельским правительством ставится важная и ответственная задача — снижение зависимости отечественного рыбоводства от иностранных поставщиков. «Уверен, что успешная реализация этого поручения даст значительный импульс для развития товарного рыбоводства во всей стране», – заявил Игорь Зубарев.

Fishnews