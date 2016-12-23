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Рыбаки Севера подготовят предложения по механизму инвестквот

Рыбохозяйственные ассоциации Северного бассейна примут активное участие в реализации протокольных поручений по итогам совещания вице-премьеров по подготовке подзаконных актов, касающихся инвестиционных квот.

19 декабря в Мурманске прошло расширенное заседание Координационного совета «Севрыба», в котором участвовали основные ассоциации и компании Северного бассейна. Повышенное внимание рыбопромышленников вызвало обсуждение результатов совещания в правительстве, которое провели вице-премьеры Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев по вопросам подготовки подзаконных актов по инвестквотам.

Участники заседания заслушали информацию о совещании, с которой выступил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, и изучили протокольные поручения по его итогам. «Это совещание стало знаковым и очень важным для северян, поскольку на нем впервые указано учесть при рассмотрении инвестпроектов бассейновые особенности рыболовства в том или ином регионе. Ранее эта формулировка не находила понимания ни в одном из федеральных органов власти», – рассказал Fishnews председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

По его словам, впервые указано на необходимость учитывать интересы малого и среднего бизнеса, который имеет немалое значение как в Северном бассейне, так и в Дальневосточном. В протоколе также отражена приоритетная реализация инвестпроектов, привязанных к территории приморских регионов.

«Ключевой момент, на наш взгляд, – это указание, что все протокольные поручения должны реализовываться вместе с ассоциациями рыбопромышленников. Иными словами, в процессе выполнения решений этого совещания равноправными участниками наряду с федеральными органами являются ассоциации и отраслевые объединения», – подчеркнул председатель координационного совета.

В связи с этим принято решение, что Координационный совет, ассоциации и ведущие предприятия Северного бассейна примут активное участие в этой работе. Рыбопромышленники предложили создать рабочую группу, которая подготовит предложения по каждому из девяти пунктов, и направить их главе Минсельхоза Александру Ткачеву.

Участники заседания рассмотрели отчет о работе КС «Севрыба» в 2016 г. и задачи, которые поставлены на 2017 г. Вячеслав Зиланов заявил, что основные усилия были направлены на минимизацию и сдерживание негативных процессов, которые могут вызвать подзаконные акты по инвестквотам. «Эта работа проделана, есть определенные результаты. Тем не менее риски остаются, и над ними, к сожалению, придется работать и в первой половине 2017 года, чтобы все-таки по возможности уменьшить потери, к которым неминуемо приведут инвестквоты», – сообщил он.

По словам Вячеслава Зиланова, до всех присутствующих была доведена и поступившая членам КС «Севрыба» информация о предстоящем внеочередном заседании ВАРПЭ, на котором предполагается рассмотреть вопрос об избрании нового президента ассоциации. В связи с недостатком материалов по этому вопросу было решено вернуться к нему после получения соответствующих пояснений со стороны инициаторов предложения.

На заседании также отмечено, что в целом предприятия Северного бассейна заканчивают год положительно, с неплохими результатами. Однако по-прежнему остаются вопросы по чрезмерным контрольным функциям и различным препятствиям на федеральном уровне, которые затрудняют ведение промысла. «Свести их к минимуму, а лучше избавиться от этих контрольных пут, как того требует президент в своем ежегодном послании, – это задача всех нас, а не только органов власти», – считает председатель координационного совета.

Fishnews


НазадМетки: варпэмурманскправительство

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