Сахалинские и хабаровские рыбоводы объединили усилия

22 декабря 2016 года
В преддверии новогодних праздников экологи рекомендуют внимательнее подходить к выбору осетровой икры: не покупать деликатес у браконьеров, а поддержать легальных производителей.
21 декабря 2016 года
Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.
20 декабря 2016 года
На нынешнем этапе реализации эксперимента по организации промысла в 6-мильной зоне необходимо активное привлечение Росрыболовства, считает заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров.
19 декабря 2016 года
Госдума подавляющим большинством голосов приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон «Об электроэнергетике». В Минвостокразвития надеются, что снижение тарифов будет способствовать экономическому росту в регионе.
16 декабря 2016 года
ФАС проанализировала российский рынок рыбопосадочного материала лососевых. Выводы ведомства – отсутствие конкуренции, импортозависимость и наличие серьезных барьеров. Создание хозяйств возможно лишь при поддержке государства или крупного инвестора.
15 декабря 2016 года
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев на правительственном часе в Госдуме не согласился с тем, что рыбная отрасль приносит в бюджет «мизерные доходы», и отметил, что за последние годы ситуация в рыбохозяйственном комплексе стала выстраиваться правильнее.
26 декабря 2016 года
В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.
Часть рыбной продукции, поставляемой из Китая на экспорт, может быть произведена из северокорейского сырья. Такие товары попадают в том числе в Соединенные Штаты и другие страны, которые запретили ввоз продуктов из КНДР.
Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.
С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди. Несмотря на сложные погодные условия в районах промысла, в 2016 г. предприятию удалось увеличить объемы вылова и производства, обеспечить российский рынок рыбопродукцией глубокой переработки.
В Астраханской области направлено в суд уголовное дело в отношении замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 50 тыс. рублей за способствование формированию рыбоводных участков.
Внедрение риск-ориентированного подхода в пограничной деятельности позволит создать более комфортные условия для работы рыбаков, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
У Министерства по развитию Дальнего Востока появится подразделение в Петропавловске-Камчатском. Оно будет заниматься вопросам территории опережающего развития, свободного порта, инвестиционными проектами на полуострове.
Рыболовецкие колхозы Ненецкого автономного округа завершили год, полностью освоив выделенные квоты, и готовят флот к новому промысловому сезону. На судах проводится ремонт и обновляется оборудование.
Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике». Законодатели рассчитывают, что уменьшение тарифов на Дальнем Востоке будет способствовать развитию бизнеса.
23 декабря 2016 года
Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.