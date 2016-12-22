26 декабря 2016 года

Сахалинские и хабаровские рыбоводы объединили усилия

В нынешнем году Амурское и Сахалинское бассейновые управления продолжили совместную работу в сфере воспроизводства водных биоресурсов. Специалисты обмпенялись опытом в мечении кеты и бонитировке осетра.

Как отмечают в Амуррыбводе, взаимодействие с сахалинскими коллегами продолжается не первый год. В 2016 г. руководство Амурского и Сахалинского бассейновых управлений подписало соглашение о сотрудничестве.

В нынешнем году сотрудники с Сахалина были приглашены в Хабаровский край на Анюйский лососевый рыбоводный завод для обмена опытом в области сухого маркирования кеты. Работы по мечению отолитов на предприятииносят экспериментальный характер, рассказали Fishnews в пресс-службе Амуррыбвода. Специалисты отрабатывают использование этого метода маркирования с учетом климатических условий Хабаровского края, сроков закладки икры на инкубацию, длительности периода инкубации и достижения нужного возраста.

Участники рабочей группы в конце ноября – начале декабря отрабатывали технологии отолитного мечения осенней кеты «сухим» способом. Использовали тип метки 4nH. Мечению подверглась партия икры в 2 697 624 штуки. Метка формировалась в течение 4 дней. «Во время работ учитывались показания температуры воды, воздуха в цеху и на поверхности икры. Во время мечения повышенного отхода оплодотворенной икры в инкубационных аппаратах не наблюдалось. Итоги проведенных работ станут известны после обработке полученного материала», – рассказали в Амурском бассейновом управлении.

Рыбоводы с Амура, в свою очередь, посетили Охотский рыбоводный завод для бонитировки сахалинского осетра. Были обследованы 16 производителей сахалинского осетра, у них определена стадия зрелости гонад и индивидуальная масса и длина. Стадии зрелости определялись методами ультразвуковой диагностики и биопсии. В результате сформированы рекомендации по дальнейшему содержанию маточного стада.

Fishnews