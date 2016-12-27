27 декабря 2016 года

WWF назвал экодостижения в рыболовстве

Всемирный фонд дикой природы отнес к главным положительным результатам уходящего года мораторий на добычу нефти на новых участках арктического шельфа, рост объемов сертифицированной рыбы и отсутствие дрифтерной угрозы лососевым.

Накануне Года экологии WWF России составил список позитивных и негативных событий в уходящем году, которые будут иметь наиболее значимые последствия для природы России.

Среди достижений названо введение правительством впервые в истории временного моратория на выдачу компаниям новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе. А в результате совместных мер по снижению воздействия нефтегазовых шельфовых проектов на морских млекопитающих увеличилась охотско-корейская популяция серых китов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе фонда, объем российского вылова трески и пикши в Баренцевом море, сертифицированного по экологическим стандартам Морского попечительского совета (MSC), достиг уже 90%.

На Дальнем Востоке, по мнению экологов, результаты запрета дрифтерного лова выразились в увеличении подходов лососей на нерестилища. «К концу года на Камчатке выловили более 54 тыс. тонн нерки, что на 10 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Дрифтерный лов не только негативно отражался на прибрежном рыболовстве, сокращая вылов лососей за счет добычи мигрирующих рыб в море, но и служил причиной гибели морских птиц и млекопитающих, включая редкие виды», – отметили в WWF России.

Fishnews