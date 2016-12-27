27 декабря 2016 года

Реконструкция в правильной формулировке подойдет для инвестквот

В АРПП уверены: в правовые акты по инвестквотам стоит включить не только строительство новых заводов для переработки рыбы, но и реконструкцию объектов капитального строительства портовой инфраструктуры для размещения в них новых рыбоперерабатывающих производств.

Напомним, в декабрьских поручениях по развитию рыбохозяйственного комплекса президент России поручил проработать вопрос о целесообразности привязки распределения и закрепления инвестквот к строительству предприятий по производству рыбной и иной продукции из уловов ВБР на территориях прибрежных субъектов Федерации. На таком подходе настаивали как отраслевые ассоциации, так и приморские регионы.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья полагают, что это положение можно расширить в том числе уточнением про привязку к прибрежной зоне. Это связано с тем, что в приморских регионах имеется достаточное количество портовых, судоремонтных предприятий с соответствующей инфраструктурой, в том числе капитальными строительными сооружениями, которые сегодня неиспользуемыми по назначению. Однако в таких помещениях удобно располагать дополнительные холодильные мощности, а также рыбопереработку, считают представители приморских отраслевиков.

В связи с этим АРПП продолжит продвигать идею о том, чтобы в подзаконных актах по инвестквотам была предусмотрена возможность не только строительства новых заводов, но и «реконструкции» объектов капитального строительства (в определении, прописанном в Градостроительном кодексе РФ) для размещения в них рыбоперерабатывающих производств.

«Речь идет не об обновлении старых рыбоперерабатывающих предприятий, а именно о реконструкции имеющегося в портовой зоне блока недвижимости (объектов капитального строительства), для размещения в них новых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей для хранения рыбопродукции», – прокомментировали Fishnews в приморской ассоциации.

Fishnews