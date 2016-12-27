28 декабря 2016 года

Камчатка продолжает развивать рыбную торговлю

В Камчатском крае реализуется проект по увеличению количества точек розничных продаж рыбной продукции. В регионе обеспечивают и стимулируют спрос на рыбу и морепродукты.

По информации министерства рыбного хозяйства Камчатки, на конец года продажей рыбы и морепродуктов в регионе занималось 521 организация розничной торговли. Сегодня в крае действуют семь стационарных специализированных магазинов, три розничных рынка и шесть постоянно действующих ярмарок, где и работают предприятия.

В крае работают над тем, чтобы продукция поступала к потребителю, минуя огромное количество посредников. Для этого на постоянной основе организуются ярмарки выходного дня, сезонные и постоянно действующие ярмарки, где производители имеют возможность продать свой товар непосредственно конечным покупателям. А чтобы потребитель не приобретал «кота в мешке», в торговых сетях и спецмагазинах организуются рекламные акции – дегустации продукции от камчатских рыбоперерабатывающих предприятий. Эти мероприятия пользуются широкой популярностью среди населения, отмечают в министерстве.

Также на Камчатке создана розничная сеть магазинов, принадлежащих местным рыбохозяйственным компаниям, которые продают там свою продукцию с минимальной наценкой.

Как сообщили Fishnews в камчатском минрыбхозе, сейчас в регионе действуют 27 специализированных нестационарных торговых объектов по продаже рыбы и морепродуктов. Они принадлежат группе компаний «41 регион», Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина, Артели «Народы Севера», ООО «Витязь-Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат». С 2014 г. продолжает свою работу возрожденный магазин «Океан».

«Для увеличения объемов продаж жителям края рыбопродукции по доступным ценам министерство рыбного хозяйства Камчатского края проводит системную работу по привлечению организаций, имеющих квоты и переработку водных биоресурсов, к реализации собственной продукции на территории края», - отметил заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатки Владимир Галицын.

Он добавил, что в регионе разработана и утверждена дорожная карта «Развитие торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции в Камчатском крае на 2013-2016 гг.». Она предусматривала открытие в период 2015-2016 гг. на 9 площадках торговых точек, в том числе реализующих рыбу и морепродукты.

Вопросы развития разноформатной торговли и ценовой ситуации на продовольственном рынке постоянно рассматриваются на совместных заседаниях краевой Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Также этим занимается штаб при губернаторе по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка региона.

В соответствии со Стратегией развития торговли Камчатского края на период до 2025 г., в регионе утвержден План мероприятий по дальнейшему развитию многоформатной торговли сельскохозяйственной продукцией. В том числе - по упорядочению нестационарных и мобильных торговых объектов, рынков и организации ярмарок.

Fishnews