28 декабря 2016 года

Сахалинские пограничники ответили на вопросы рыбаков

Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.

Браконьер не пройдет

К охране водных биоресурсов пограничники относятся как к защите государственной собственности, стоит задача не допустить угрозы экономической безопасности страны, подчеркнул на совещании 27 декабря начальник погрануправления по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Как сообщает корреспондент Fishnews, во встрече принимали участие представители регионального агентства по рыболовству, таможни, СахНИРО, отраслевых ассоциаций.

И в прошлом, и в нынешнем году проводилась большая работа по дестабилизации ННН-промысла, отметил руководитель пограничного управления. Задержано больше 15 судов-нарушителей-природоохранного законодательства. Флот, пойманный на несоблюдении закона, конфискуют. Важная задача – не допустить, чтоб такие суда возвращались к нелегальному промыслу. И здесь необходим работающий механизм реализации задержанного флота, уверены в погрануправлении. Проблему эту ставили неоднократно, в том числе и на государственном уровне.

Сергей Кудряшов рассказал о мерах, которые предпринимаются для борьбы с незаконной добычей водных биоресурсов. Начальник пограничного управления отметил успешность международного сотрудничества в этой сфере – с японскими коллегами.

По списку требований

Пограничное управление представило информацию о требованиях законодательства, на которые все чаще приходится обращать внимание пользователей ВБР. При судовом промысле это соблюдение промысловых размеров, требований к прилову, использование селективных вставок при добыче краба. Представитель погрануправления Денис Деревнин указал на незаконную схему, когда юридическое лицо получает разрешение на добычу объектов, вылов которых не квотируется, со способом лова ловушками, а затем добывает краба.

Еще одно важное требование – исправность аппаратуры спутникового позиционирования. «Определенные руководители хозяйствующих субъектов не хотят вести честный бизнес. Это единственная причина, по которой, по нашему мнению, отключаются технические средства контроля, что порождает адекватные реакции контролирующих органов, требующих соблюдение законодательства. Однако порой законные действия по выполнению законодательства преподносятся как произвол контролирующего или административного органа», - отметил Денис Деревнин.

Также, заявил он, среди аспектов, на которых пограничное управление сосредотачивало основные усилия в нынешнем году, должный и своевременный учет уловов в промысловой документации. Статистика, по словам представителя ПУ, говорит об увеличении количества таких нарушений.

Ряд требований был отмечен для рыболовства с использованием промысловых участков. Это, в частности, соблюдение правил по местам установки орудий лова, прежде всего на лососевой путине.

Обратили внимание в погрануправлении и на требование об осуществлении промысла в присутствии лица, ответственного за добычу. Изменения, внесенные в правила рыболовства, позволяют пользователю назначить несколько таких должностных лиц и производить при необходимости безболезненную замену, подчеркнули в пограничном органе. Как и для судового промысла, актуальны вопросы ведения промысловой отчетности.

Не осталась без внимания и тема прибрежного рыболовства. Представитель пограничного управления подчеркнул, что пользователи, работающие в режиме «прибрежки», должны осуществлять доставку уловов в прибрежный субъект Федерации для производства продукции. Фактически понятие «прибрежки» умышленно подменяется, заявили в ПУ. Денис Деревнин отметил, что в закон о рыболовстве внесены изменения, которые ужесточают требования к осуществлению прибрежного рыболовства, причем значительно.

Как посчитать краба

Отдельно Денис Деревнин остановился на теме учета живого краба. Методик для достоверного определения объема этого ценного биоресурса, перевозимого в чанах, без применения прямого взвешивания не разработано, отметил представитель погрануправления. Между тем, добавил он, учет необходим для борьбы с незаконными поставками. Вопрос назревал давно, однако был поднят только в нынешнем году на осенней сессии ДВНПС президентом Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александром Дупляковым, рассказал представитель пограничного управления. Подготовкой методики решено заняться в рамках рабочей группы Росрыболовства и Пограничной службы.

Представитель погрануправления предложил добытчикам обеспечить условия для размещения инспекторского состава на судах на период лова краба, а также создать должные условия для возможности пересчета в минимальные периоды в портах при такой необходимости.

Сергей Кудряшов подчеркнул важность вопроса с учетом живого краба. Пограничное управление собирается направлять свои предложения в рабочую группу. Мешать бизнесу никто не собирается, заявил руководитель ПУ.

На совещании было также отмечено, что для выявления нелегального экспорта используется информационный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Александр Дупляков обратил внимание на проблемы незаконных поставок краба через Северную Корею.

Точки, ТСК…

Заместитель председателя правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Александр Макаров напомнил, что отраслевое сообщество давно уже ставит вопрос о контрольных пунктах (точках). Насколько оправдано требование об их прохождении для российского флота? «Контрольные точки рождены в те давние, «лохматые», времена, когда существовало браконьерство, когда отсутствовало позиционирование судов, ССД, тем более сейчас переходим к электронному промысловому журналу, - обратился к пограничникам представитель АСРКС. – Они себя изжили, они экономически невыгодны нам и вам». Александр Макаров отметил, что требование о прохождении контрольных точек негативно отражается на уловах сайры.

Руководитель ПУ высказал свое мнение: для российских судов контрольные точки не нужны – соответствующие предложения направлялись в Москву. В то же время в погрануправлении сообщили, что в этом году в контрольных точках проводились контрольно-проверочные мероприятия в отношении судов, подозреваемых в сокрытии уловов. Также пограничники напомнили, что решения по контрольным точкам принимаются федеральным центром.

Представитель АСРКС поднял вопросы, возникающие в связи с организацией на особых условиях промысла в 6-мильной зоне. В этом году в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесли поправки, которые позволяют реализовывать эксперимент в «прибрежке» островного региона. Испробовать особые условия решили добытчики наваги. Однако открытым остается вопрос: как быть, когда судам потребуется выйти за пределы «шестимильки» - не для промысла, а из-за форс-мажора, например из-за ледовой обстановки, либо при следовании из одного района лова в другой. Представители погрануправления высказали свою точку зрения по этому поводу. Идеальным вариантом было бы использовать в такой ситуации уведомление пограничного органа, согласились в рыбацком сообществе.

Президент Ассоциации добытчиков краба поднял вопрос по техническим средствам контроля. С 1 января вступает в силу приказ от 13 июля 2016 г. № 294 об утверждении порядка оснащения судов ТСК. В связи с этим рыбаки ждут разъяснений: нужно ли менять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера. «Как вы смотрите на эту проблему?» - обратился руководитель АДК к сахалинским пограничникам. «Главное – чтобы мы вас видели и вы давали свои данные по ССД и своему движению, чтобы не было вмешательства. Это основное, что мы требуем», - заявили в погрануправлении.

Был поднят на совещании и еще один актуальный для предприятий вопрос – о необходимости присутствия инспекторов при перегрузах.

Слово науке

О важности сохранения ресурса говорил заместитель директора СахНИРО Виктор Лапко. Он напомнил о ситуации, вызванной неконтролируемым промыслом краба в регионе в конце 90-х - начале 2000-х гг. Перелов привел к запрету промышленного использования по целому ряду объектов. Для ученых важно знать, что ограничения промысла соблюдаются и приносят пользу.

В качестве примеров восстановления ресурсов представитель института привел краба-стригуна опилио Восточного Сахалина, волосатого четырехугольного краба Восточно- и Западно-Сахалинской подзон, трепанга Южно-Курильcкой зоны. Виктор Лапко отметил роль пограничной службы в сохранении ценных гидробионтов.

Дело общее

Сергей Кудряшов поблагодарил представителей рыбной отрасли за участие в совещании и отметил, что такие встречи необходимо проводить, по крайней мере, раз в три месяца. Особенно это важно перед путиной.

Рыбаки и пограничники – это союзники в деле охраны водных биоресурсов, отношения нужно выстраивать на взаимном доверии, а проблемные вопросы - решать, подчеркнул руководитель погрануправления по Сахалинской области.

Fishnews