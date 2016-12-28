28 декабря 2016 года

Хабаровские браконьеры не спешат возмещать ущерб

По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.

В прокуратуре Хабаровского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по декриминализации рыбодобывающей отрасли. В ней приняли участие представители Дальневосточной транспортной прокуратуры, краевого следственного управления СК России, УФСБ, УМВД, Хабаровской таможни, Росприроднадзора, Россельхознадзора, комитета рыбного хозяйства минприроды края, Амурского теруправления Росрыболовства.

По озвученной на заседании информации, в крае отмечается рост выявления преступлений общеуголовной направленности, в том числе совершенных организованными преступными группами, занимающимися оборотом незаконно добытых водных биоресурсов. По итогам 11 месяцев правоохранительными органами в рыбопромышленном комплексе выявлено 524 преступления, по результатам расследования в суд направлено 151 уголовное дело.

Вместе с тем в крае остро стоит вопрос с возмещением ущерба по таким преступлениям: этот показатель, несмотря на принимаемые меры, по-прежнему остается низким. Так, общая сумма причиненного ущерба по оконченным производством и приостановленным уголовным делам по последним данным составила более 78 млн рублей. Однако возмещено в добровольном порядке всего 3,8 млн рублей.

Как показывает практика, основными причинами низкого возмещения причиненного ущерба по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота ВБР является недостаточная эффективность их раскрытия и расследования, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. Так, за 11 месяцев текущего года приостановлено 229 уголовных дел «в связи с неустановлением лиц, причастных к совершению преступлений», поэтому ущерб в размере 44 млн рублей не возмещен.

Нарушение органами предварительного расследования разумных сроков при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел, волокита отрицательно сказываются на раскрытии преступлений, поскольку влекут утрату доказательственной базы. Это, в свою очередь, способствует уклонению от уголовной ответственности виновных лиц.

Участники заседания также отметили, что мерами прокурорского реагирования на территории края активизирована работа по выявлению, пресечению преступлений, совершенных ОПГ в сфере незаконного оборота водных биоресурсов, в том числе незаконной добычи осетровых пород рыб. В этом году следственными и оперативными подразделениями правоохранительных органов края неоднократно вскрывались преступные схемы организации незаконного бизнеса и транспортировки биоресурсов в центральную часть России. Прокурорами утверждены обвинительные заключения и направлены в суды восемь таких уголовных дел.

По итогам заседания выработаны дополнительные меры по повышению эффективности работы на данном направлении деятельности.

Напомним, что в этом году эффективность рыбоохранных мероприятий на Амуре подтвердила не только статистика Росрыболовства, но и подходы осетра и лосося к нерестилищам. Такие результаты связывают как с высокими биологическими показателями в целом по бассейну, так и с комплексной работой по охране водных биоресурсов Амура, которая организуется в Хабаровском крае по особой схеме уже третий год подряд.

Fishnews