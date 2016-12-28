28 декабря 2016 года

Судам «Интеррыбфлота» грозит январский простой

Из-за решения Приморского теруправления Росрыболовства ООО «Интеррыбфлот» может не получить промбилеты для своих десяти судов до конца года и понести серьезный ущерб. Официально причиной отказа по заявкам стало неверное написание кода ОКАТО, но компания уверена, что все дело в предвзятом отношении.

Серьезная ошибка или немилость чиновника?

12 декабря в Росрыболовстве подписали приказ № 799 от 9 декабря о распределении квот для промысла на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ по пользователям в Дальневосточном бассейне на 2017 г. На Дальнем Востоке в это время был вечер понедельника, а утром вторника 13 декабря компания «Интеррыбфлот» уже доставила в Приморское теруправление федерального агентства заявки на промысел для 10 своих судов.

«Я был первым посетителем, заместитель начальника теруправления Дмитрий Дмитриченко принял из моих рук документы, - рассказал Fishnews специалист отдела организации промысла «Интеррыбфлота» Сергей Суханов. – Если чьи-либо заявки и были зарегистрированы раньше наших, то это могло быть сделано только «обходным» путем».

Однако оперативно получить промбилеты не удалось. Шли дни, компаниям, подавшим заявки позже, уже выдали разрешения, а заявки «Интеррыбфлота» все еще находились на рассмотрении должностных лиц территориального управления. «Было бы понятно, если бы в выдаче разрешений было отказано сразу же по причине того, что в заявках есть какие-то ошибки, но этого не произошло», - отметил Сергей Суханов.

Компания стала бить тревогу, обращаться в теруправление, Росрыболовство, прокуратуру, однако должностные лица ТУ выдержали максимально допустимый регламентом срок и 26 декабря сообщили об отказе в выдаче разрешений.

Официально причиной отказов стала ошибка в коде по общероссийскому классификатору административно-территориальных образований (ОКАТО): цифры в заявках начинались не «054», а с «54». Примечательно, что в течение 2015-2016 гг., до этого момента, теруправление не обращало внимание на пропущенный ноль. «Основной идентификатор – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО), а его код был указан верно. Кроме того, раньше при обнаружении неточностей я мог прийти, внести исправления, заверить их подписью и печатью компании, - отметил Сергей Суханов. - В этот раз, конечно, нам такую возможность не предоставили».

Отказ не стал для компании сюрпризом. Как рассказал Сергей Суханов, 15 декабря в личной беседе один из сотрудников ТУ сообщил ему, что юрлицу не стоит рассчитывать на скорую выдачу разрешений. В «Интеррыбфлоте» возникшие проблемы связывают с неприязненным отношением к компании и.о. руководителя Приморского территориального управления Александра Громова.

Как считает «Интеррыбфлот», причиной этих неприязненных отношений могли стать ранее поданные жалобы по вопросу отказа должностных лиц ТУ в заключении ряда договоров. «То, что юрлицо стало обращаться в другие инстанции, и могло вызвать такую «принципиальную» позицию со стороны руководства теруправления, которое, вероятно, не очень любит тех, кто жалуется на их действия», - полагает Сергей Суханов.

Потери времени и денег

«Использование теруправлением своих полномочий в части сроков рассмотрения заявок - это механизм практически беспроигрышный. Ведь кто может предъявить претензии, что должностными лицами нарушается закон? Положено в течение 15 рабочих суток, значит, можно оформлять в течение этого времени. И то - не выдать разрешения, а только рассмотреть вопрос о возможности их выдачи. Вот и получается, что 13 дней ТУ изучало наши заявки, тогда как иным лицам, вероятно, разрешения выдавались без всяких претензий и в очень короткие сроки», - считают в «Интеррыбфлоте».

Для компании простой одного судна в сутки обходится приблизительно в 3 миллиона рублей, а 10 судов в месяц – почти в миллиард рублей. «Интеррыбфлот» опасается, что если должностные лица будут и повторные заявки изучать так же «быстро», суда простоят весь январьи никакие судебные жалобы выдачу разрешений не ускорят.

«Регулятор отрасли, который должен ее развивать, совершенствовать, двигать вперед, наоборот, ставит барьеры. Если флот будет простаивать в январе, бюджет лишится 20 млн. рублей налогов (по аналогии с прошлым годом). Зарплата моряков упадет на 2/3: нет улова – нет пая. Более того, пострадает честная конкуренция: меньше продукции на рынке – выше цены», - подчеркнул Сергей Суханов.

Исправленные заявки поданы 27 декабря, но, время не на стороне рыбаков. А так как разрешения нужно еще доставить на суда, «разбросанные» по Охотскому и Беринговому морям, промысел грозит для компании отодвинуться на февраль. Компании в любом случае придется заказывать вертолеты для развоза документов (а это внушительные дополнительные расходы), чтобы сократить сроки простоя.

Во все колокола

С 16 декабря компания стала направлять жалобы - президенту Владимиру Путину, его администрации, руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, губернатору Владимиру Миклушевскому, его коллеге в Сахалинской области Олегу Кожемяко, прокурору Приморья Сергею Бессчасному, в Общероссийский народный фронт, краевому омбудсмену Марине Шемилиной. Администрация президента перенаправила обращение в Росрыболовство, Следственный комитет и антимонопольную службу. В письмах содержатся просьбы разобраться с очередностью обработки заявок и обязать теруправление поскорее выдать разрешения «Интеррыбфлоту».

Компания напоминает о поручениях, которые глава государства Владимир Путин дал по итогам Петербургского международного экономического форума, в частности – о задачах совершенствовать законодательство и устранять барьеры для бизнеса. «В нарушение требований президента Российской Федерации должностные лица (чиновники) теруправления ФАР по Приморскому краю считают, что имеют право тем юридическим лицам, которые им не нравятся либо не приспосабливаются к их незаконным требованиям, создавать административные барьеры», - говорится в обращениях.

Отдельное письмо президенту подписали 96 членов экипажа «Антура». Моряки просят Владимира Путина вмешаться в ситуацию и содействовать скорейшей выдаче промбилета на судно.

Версия теруправления

Чтобы узнать позицию другой стороны, корреспондент Fishnews обратился непосредственно в Приморское территориальное управление Росрыболовства. Заместитель руководителя ТУ Дмитрий Дмитриченко сообщил, что буквально месяц назад вышли изменения в порядок выдачи разрешений. «Раньше ОКАТО мы вообще не проверяли, потому что его не требовалось вносить в разрешение. А сейчас, по новому регламенту, ОКАТО вносится, - рассказал представитель теруправления. - Первые цифры – это указание на субъект. Мы проверили документы «Интеррыбфлота», так как там в начале нет ноля, вместо Приморского края получается Орловская область. Как же мы вобьем эти недостоверные сведения в разрешение?»

Говоря о сроках, Дмитрий Дмитриченко заявил, что компания «немного лукавит». По его словам, перед «Интеррыбфлотом» было зарегистрировано 60-70 заявок.

Замглавы ТУ добавил, что задержка вызвана еще и тем, что теруправление столкнулось с таким нарушением впервые и поэтому пришлось «отложить заявки в сторону» и советоваться с Росрыболовством. В результате пришли к общему мнению, что имеет место искажение данных.

«Изначально у нас даже было желание выдать документы, но потом мы все-таки решили, что это будет незаконно, любая проверка прокуратуры признает эти разрешения незаконными и нам за это попадет», - отметил Дмитрий Дмитриченко.

Не пошли навстречу

«Об одном только умолчал Дмитрий Васильевич, или, может быть, не договорил, – обратил внимание Сергей Суханов. - О том, когда именно, через сколько дней с момента принятия заявок было обнаружено отсутствие нуля. Почему вместо того, чтобы предложить компании устранить неточности в заявках (путем подачи дополнений или новых заявок), должностные лица сначала «отложили заявки в сторону», а потом стали советоваться с руководством о том, что им делать?»

Ссылку на прокуратуру в компании считают также неубедительной. «Неужели прокурор предъявил бы претензии по поводу отсутствовавшей, дописанной или исправленной в заявке цифры? По нашим сведениям, прокуратура никогда не ставила в связи с подобными описками вопрос о незаконности промысла, выдачи разрешений, ответственности выписавших документы должностных лиц. Конечно, можно валить на прокурора, как на что-то страшное, но «прикрываться» прокурором, оправдывая длительность рассмотрения заявок и формальных отказов по причине отсутствия цифры, которая известна должностным лицам теруправления, и которую они могли бы сами вписать в разрешения, - это вряд ли правильно», - отметил Сергей Суханов.

Он добавил, что компания старается постоянно сотрудничать с госструктурами, в том числе с Росрыболовством. «В частности, «Интеррыбфлот» одним из первых принял участие в тестировании электронного промыслового журнала, я лично ставил ЭПЖ на два наших судна. Рассчитывали на продуктивное сотрудничество, а в ответ получили такое отношение, - констатировал специалист. - Обидно, что к рыбакам, которые стараются помогать, в том числе и государственным органам, эти государственные органы относятся как всегда… Мягко говоря, странно».

Fishnews