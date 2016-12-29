29 декабря 2016 года

Поставщикам рыбы в ЕС посоветовали не тянуть с сертификатами

По новым требованиям Евросоюза, суда должны предоставлять документы на уловы за три рабочих дня до захода в порты, сообщает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. ТУ рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на сертификаты.

С 15 декабря (с переходным периодом в месяц) в Европейском союзе применяется процедура реализации регламента Совета ЕС № 1005/2008 от 29 сентября 2008 г., устанавливающего систему по предотвращению ННН-промысла, в том числе посредством введения сертификата на улов, а также Регламента Комиссии ЕС № 1010/2009 от 22 октября 2009 г., устанавливающего подробные правила применения положений Регламента 1005/2008.

Предусматривается предоставление импортером сертификата на улов не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемого времени прибытия судна в порт, отмечает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. Такой порядок применяется для всей рыбопродукции, ввозимой на территорию государств-членов Европейского союза из третьих стран.

Чтобы избежать задержек с выгрузкой рыбы, теруправление рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на утверждение сертификатов на уловы. Также ТУ напомнило о необходимости выполнения требований пункта 19 соответствующего регламента Росрыболовства (утвержден приказом Минсельхоза от 16 апреля 2015 г. № 147). Этот пункт определяет сведения, которые должны содержаться в заявлении, а также прилагающиеся к нему документы.

Как ранее писал Fishnews, новые требования ЕС к доставке уловов вызвали серьезную обеспокоенность рыбопромышленников Северного бассейна.

Fishnews