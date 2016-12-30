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Камчатским продавцам рыбы субсидируют аренду торговых мест

Камчатским продавцам рыбы субсидируют аренду торговых мест

В Камчатском крае субсидии из регионального бюджета предоставляются предприятиям, которые торгуют продукцией местных производителей. Это позволяет продавать рыбу и морепродукты по более доступным ценам.

На сегодняшний день на Камчатке при поддержке краевого правительства организована работа шести постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей. Это 35 торговых мест, где реализуются рыба и морепродукты, сообщили Fishnews в региональном министерстве рыбного хозяйства. Рыбохозяйственные организации (группа компаний «41 регион», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО «Витязь-Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», АО «Озерновский РКЗ №55», ООО «Устькамчатрыба», ООО «Корякморепродукт») охотно участвуют в подобных мероприятиях. Ведь там они могут реализовать собственную продукцию с минимальными торговыми наценками.

Возмещается часть затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках. Предприятиям, которые реализуют продукцию камчатских товаропроизводителей, предоставляются субсидии за счет средств краевого бюджета. Как рассказали в минрыбхозе региона, субсидии выплачиваются по мере поступления заявлений. Участникам ярмарок возмещается 50% затрат на уплату арендных платежей, что позволяет им продавать продукцию по более доступным ценам.

Помимо этого, на одной из торговых площадок (КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр») продолжается реализация пилотного проекта правительства Камчатки по продаже продуктов питания (в том числе рыбопродукции) с 10% скидкой отдельным социально незащищенным категориям граждан.

Глава регионального минрыбхоза Владимир Галицын отмечает, что отраслевые предприятия активно принимают участие в праздничных тематических ярмарках, а также регулярных ярмарках выходного дня. «Благодаря таким социально ответственным бизнесменам нам удается обеспечивать жителей края качественной рыбной продукцией камчатских товаропроизводителей по приемлемым ценам и создавать условия для более полного удовлетворения спроса населения», - рассказал Владимир Галицын.

Число таких мероприятий растет из года в год. Так, в 2014 г. было организовано 20 регулярных (в том числе выходного дня), 10 праздничных и тематических ярмарок, на которых реализовалась рыбо- и морепродукция. В 2015 г. – 23 регулярных, 12 праздничных и тематических ярмарок. А в текущем году в Камчатском крае функционируют уже 28 торговых площадок, на которых организованы регулярные продовольственные ярмарки на 412 местах (в том числе 26 рыбных мест).

Министерство регулярно проводит мониторинг розничных цен на некоторые виды рыбопродукции на продовольственном рынке Камчатки.

По состоянию на 20 декабря 2016 г. в крае в торговых точках, принадлежащих предприятиям - производителям рыбопродукции, розничная стоимость охлажденного минтая б/г составляла от 50 до 80 руб/кг, минтая мороженого б/г от 65 до 90 руб/кг, трески охлажденной б/г от 80 до 120 руб/кг, трески мороженой б/г от 90 до 140 руб/кг, камбалы охлажденной б/г от 60 до 100 руб/кг, камбалы мороженой б/г от 70 до 120 руб/кг, горбуши мороженой от 100 до 130 руб/кг.

Fishnews

НазадМетки: камчаткаправительство

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