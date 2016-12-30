30 декабря 2016 года

Рыбаки рассчитывают на борьбу с барьерами

В плане устранения административных препон еще очень много работы, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

«В обращениях руководства страны говорится о том, что пресс на предпринимателей нужно снижать, но на сегодняшний день все это достаточно сложно осуществляется», – прокомментировал острый вопрос в интервью Fishnews руководитель АСРКС.

Много барьеров, как отмечают в рыбацком сообществе, остается в сфере пограничного контроля. Для того чтобы урегулировать проблемные вопросы, Росрыболовство и Пограничная служба ФСБ России создали рабочую группу. Озвучены проблемы, сформулированы предложения и получены обещания по решению вопросов, отмечает Сергей Сенько. «Тем не менее все эти проблемные вопросы остаются – прохождение Первым Курильским проливом, контрольные пункты (точки), подача ССД, промысел в темное время суток, раздельный учет улова и другие. На местном уровне удается решать определенные вопросы, но все-таки они до конца не урегулированы, решения не охватывают всего», – обратил внимание председатель правления ассоциации.

Fishnews