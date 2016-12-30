Рыбаки рассчитывают на борьбу с барьерами

30 декабря 2016 года
Настала пора загадывать желания, подводить итоги и строить планы. Fishnews решил спросить представителей рыбацкого сообщества, чего они желают отрасли в 2017 году:
Специалисты ТИНРО-Центра рассказали о научном обеспечении сайровой путины, а также возобновившегося после многолетнего перерыва специализированного промысла сардины-иваси и скумбрии.
29 декабря 2016 года
Минсельхоз внес изменения в процедуру предоставления хозяйствами, имеющими в пользовании рыбоводные участки, отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.
Финальные проекты постановлений по инвестиционным квотам уже разработаны, поэтому подготовку к участию в распределении этих лимитов рыбопромышленники могут начинать заранее, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По новым требованиям Евросоюза, суда должны предоставлять документы на уловы за три рабочих дня до захода в порты, сообщает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. ТУ рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на сертификаты.
Минсельхоз подготовил проект приказа о включении атлантического лосося (семги) в Балтийском море в пределах исключительной экономзоны РФ в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Таким образом, предполагается возобновить отечественный промысел этой рыбы.
30 декабря 2016 года
Хотя добыча антарктического клыкача тяжела и затратна, она необходима для страны в политическом плане, уверен директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. В этом промысловом сезоне (он стартовал с декабря) в Антарктике работают два судна компании.
Настала пора загадывать желания, подводить итоги и строить планы. Fishnews решил спросить представителей рыбацкого сообщества, чего они желают отрасли в 2017 году:
В нескольких американских штатах откроются пункты для сбора елей, украшавших дома на Рождество и Новый год. Эти деревья затопят в водоемах и превратят в укрытия для рыбы.
Правительство внесло изменения в правила организации торгов по рыбоводным участкам. Поправки коснулись вновь того, в какой форме должна осуществляться распределение – аукционов или конкурсов.
Специалисты ТИНРО-Центра рассказали о научном обеспечении сайровой путины, а также возобновившегося после многолетнего перерыва специализированного промысла сардины-иваси и скумбрии.
Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.
Правительство должно представить предложения по наделению инспекторов лесного надзора, надзора в области охраны водных объектов и надзора в области охраны объектов животного мира дополнительными полномочиями по пресечению нарушений в сфере природопользования.
Агентство по рыболовству Сахалинской области и Дальневосточный аукционный рыбный дом подписали соглашение о сотрудничестве. Властям региона и организаторам электронных торгов предстоит совместно развивать биржевую торговлю рыбо- и морепродуктами, в том числе на экспорт.
В Камчатском крае субсидии из регионального бюджета предоставляются предприятиям, которые торгуют продукцией местных производителей. Это позволяет продавать рыбу и морепродукты по более доступным ценам.
Глава государства Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, предусматривающего сотрудничество прибрежных государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.