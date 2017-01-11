09 января 2017 года

Новгородские рыбаки поделились проблемами с Владимиром Путиным

В ходе рождественской поездки в Новгородскую область президент встретился с рыбаками, ведущими промысел на озере Ильмень, и поинтересовался выполнением поручений по итогам предыдущего визита в регион.

На встрече отмечалось, что при участии Речного регистра решен вопрос с использованием парусных судов (сойм) для промысла на озере Ильмень, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. К сбережению водных биоресурсов привлекается больше сотрудников рыбоохраны.

Более сложным, по словам главы государства, является вопрос с проведением рыбохозяйственной мелиорации в пойме озера Ильмень и устьях местных рек и осуществлением ресурсных исследований на водоеме. «По науке и мелиорации, серьезный вопрос. Знаю тоже, что он прорабатывался. Это требует, конечно, финансирования», – отметил Владимир Путин.

Участники встречи рассказали, что эти темы обсуждались с главой Минсельхоза Александром Ткачевым. В министерстве должны в январе переиздать необходимые документы, и в апреле-мае ожидается начало финансирования работ.

Президент также поинтересовался результатами рыбодобытчиков за прошлый год и получил приглашение посетить весной традиционный для Новгородской области мерёжный лов.

Fishnews