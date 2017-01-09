09 января 2017 года

Дмитрий Медведев раздал задания по «рыбным» поручениям президента

Премьер Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 14 февраля предусмотреть при подготовке правовых актов по инвестиционным квотам требования к компаниям, получающим право на вылов под постройку береговых заводов.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал в декабре перечень поручений о развитии рыбохозяйственного комплекса. Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 декабря дал указания по исполнению задач, поставленных главой государства.

Об инвестквотах

В частности, речь идет о положениях, которые должны быть учтены при подготовке нормативных правовых актов по инвестиционным квотам. Минсельхоз, Минэкономразвития, Минвостокразвития и ФАС должны предусмотреть «требования к инвесторам, осуществляющим производство рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов, по наличию судов рыбопромыслового флота; обязанность инвестора обеспечивать данные предприятия уловами водных биоресурсов, добытых в рамках указанной квоты». Срок - до 14 февраля 2017 г.

Как отмечали опрошенные Fishnews эксперты, через введение требования по наличию флота для желающих получить инвестквоты под береговую переработку планируется бороться с появлением «квотных рантье».

До 16 февраля министерствам сельского хозяйства, экономического развития и развития Дальнего Востока поручено проработать вопрос «о целесообразности привязки распределения и закрепления квот добычи (вылова) ВБР в инвестиционных целях со строительством предприятий по производству рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов на территориях прибрежных субъектов Российской Федерации». К выполнению задачи должны быть привлечены органы исполнительной власти прибрежных регионов.

Отметим, что перед новым годом Росрыболовство сообщило: проекты правовых актов по инвестиционным квотам переданы в правительство.

И других темах

До 14 февраля ведомствам предстоит с учетом ранее данных поручений проработать вопрос о возможных мерах господдержки производства в России рефрижераторных контейнеров в рамках стимулирования транспортного машиностроения. Это должно помочь в решении проблем, накопившихся в перевозках рыбы для внутреннего рынка. Исполнители – Минпромторг, Министерство транспорта, Минэкономразвития и Минфин.

К этому же времени Минсельхозу, Министерству экономического развития и Минфину необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов по производству высококачественных комбикормов и мальков (смолта). Поручение дано для развития аквакультуры. Рассмотрение должно проходить при участии правительства Карелии.

До 14 февраля Минсельхозу, Минпромторгу и Минэкономразвития поручено проработать с регионами вопросы по рыбным рынкам, Минсельхозу, Минпромторгу, МВД, Минэкономразвития и Минюсту - подготовить и внести в установленном порядке поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве», предусматривающие в том числе ограничение оборота жаберных сетей.

Чуть больше времени – до 16 февраля – отводится Министерству сельского хозяйства, Минэкономразвития и ФАС на то, чтобы предусмотреть упрощение порядка предоставления права на добычу субъектам малого и среднего бизнеса.

До 14 марта Минсельхоз и Минэкономразвития должны организовать анализ применения действующего механизма ограничения допуска иностранной рыбопродукции к государственным и муниципальным закупкам.

Еще одно поручение – по оформлению рыбы, добытой за пределами российских вод. До 16 марта Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, регламентирующих моменты, которые связаны с определением страны происхождения товаров при ввозе в Россию рыбной продукции, изготовленной в открытом море.

Fishnews