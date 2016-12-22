22 декабря 2016 года

По следам поручений президента

Президент России Владимир Путин подписал новый блок поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений прокомментировать, какие моменты они бы выделили.

Есть время для шлифовки

В список задач, который поставил глава государства, вошли самые разные вопросы – инвестиционные квоты, рыбные рынки, производство рефконтейнеров, госзакупки и т.д. Перечень подготовлен по результатам деятельности межведомственной рабочей группы, созданной при Контрольном управлении президента.

МРГ рассматривала вопросы по квотам на инвестиционные цели. Поручения, которые в результате подписал глава государства, говорят о том, что не нужно спешить с внесением проектов подзаконных актов – они должны быть тщательно, вдумчиво проработаны, чтобы получился эффективный, действующий механизм, считает президент ВАРПЭ Александр Фомин. В перечне срок проработки вопросов по инвестквотам поставлен до 1 марта 2017 г. – есть время отшлифовать документы.

«Конец года стал насыщенным – много обсуждений проектов подзаконных актов. Бизнес обратил внимание, что по ним остается немало вопросов. О необходимости доработки идет речь и в протоколе, который подписали вице-премьеры Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев, и в докладе МРГ, и, в итоге, в поручениях президента. Нужно учесть интересы бизнеса, чтобы инструмент инвестиционных квот мог эффективно работать», – считает руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Правительству поручено, в частности, при подготовке проектов нормативно-правовых актов по инвестквотам предусмотреть «требования к инвесторам, осуществляющим производство рыбной и иной продукции из уловов водных биологических ресурсов, по наличию судов рыбопромыслового флота; обязанность инвестора обеспечивать данные предприятия уловами ВБР, добытых в рамках указанной квоты».

Обсуждалось это следующим образом: чтобы предприятия, которые получают инвестквоту, осваивали ее своими судами, рассказал Александр Фомин. Такая мера, отметил он, нужна, чтобы не «плодить» квотных рантье.

Еще одно поручение – проработать вопрос о целесообразности привязки распределения и закрепления квот в инвестиционных целях к строительству предприятий береговой переработки в прибрежных регионах. Это значимая тема, ее очень важно рассмотреть, полагает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его мнению, здесь речь может идти даже о привязке к прибрежной зоне. АРПП продолжит предлагать, чтобы в подзаконных актах по инвестквотам была предусмотрена возможность реконструкции капитальных строений для размещения новых рыбоперерабатывающих производств, заявил руководитель объединения.

Рынки, перевозка, цены – вопросов много

Серьезный блок поручений также касается других важных вопросов отрасли – доступность рыбы, производство рефрижераторных контейнеров и другие, отметил Александр Фомин.

Так, давно в отрасли поднимают тему госзакупок. Президент поставил задачу проанализировать использование действующего механизма ограничения допуска к ним иностранной рыбопродукции. Заказ для государственных нужд должны обеспечивать качественные рыбные товары непосредственной от отечественного производителя, считает Георгий Мартынов. «Это будет и экономия государству, и, конечно, определенное подспорье нашим предприятиям, потому что, имея такой государственный заказ, предприятие будет стараться выполнить его качественно и в срок», – прокомментировал руководитель АРПП. Рыбу – федеральный ресурс – совершенно логично было бы поставлять в государственные структуры, полагает он.

Очень важно, по мнению президента приморской ассоциации, решить проблему с определением страны происхождения товаров при ввозе в РФ рыбной продукции, изготовленной в открытом море. «Мы неоднократно выступали по этому вопросу, у членов нашей ассоциации возникали серьезные проблемы с этим, именно по стране происхождения», – отметил руководитель АРПП. Он добавил, что устранение пробела важно для промысла в открытом море сайры, сардины-иваси и других объектов. Добываемая рыба при этом идет на российский рынок, отметил собеседник Fishnews.

Уверены опрошенные эксперты и в важности решения вопросов транспортировки рыбы. По мнению Георгия Мартынова, в России нужна госпрограмма по производству рефконтейнеров. «Надо сказать, что сегодня контейнерные перевозки, конечно, получают развитие, но оно строится на покупке рефрижераторных контейнеров бывших в употреблении», – сказал президент ассоциации. Отметил он и значимость поручения по рыбным рынкам.

Fishnews