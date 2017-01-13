13 января 2017 года

Регламент выдачи сертификатов для ЕС хотят отшлифовать

Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.

Напомним, с 15 декабря (с переходным периодом в месяц) в Европейском союзе применяется процедура реализации регламента Совета ЕС № 1005/2008 от 29 сентября 2008 г., устанавливающего систему по предотвращению ННН-промысла, в том числе посредством введения сертификата на улов, а также Регламента Комиссии ЕС № 1010/2009 от 22 октября 2009 г., устанавливающего подробные правила применения положений Регламента 1005/2008. Теперь импортер должен предоставлять сертификат на улов, поставляемый в государства-члены ЕС, за три рабочих дня до захода судна в порт. При этом для захода судна будет требоваться отсканированная копия сертификата, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского территориального управления Росрыболовства.

В этой связи теруправление обращает внимание на необходимость качественного планирования ВЭД, заблаговременного обращения с заявлениями на утверждение сертификатов в соответствии с требованиями регламента их выдачи (утвержден приказом Минсельхоза от 16 апреля 2015 г. № 147).

Кроме того, ТУ предлагает всем заинтересованным проанализировать процедуру выдачи сертификатов на предмет проблемных вопросов. О выявленных недочетах просят сообщать в управление до 7 февраля. Эту информацию планируется использовать для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Регламент выдачи сертификатов.

Fishnews