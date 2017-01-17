Продукция «Островного» опробует электронные торги

Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.

Законопроект, изменяющий понятие каботажа в Кодексе торгового мореплавания, принят в первом чтении. Внесение поправок позволит российским перевозчикам нарастить объемы, полагают в Госдуме.

Территорию опережающего развития «Николаевск» собираются организовать в Хабаровском крае. Механизмы ТОР планируется, в частности, использовать для проектов в рыбопереработке.

Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане полностью обеспечен сырьем для безостановочной работы, во Владивосток уже прибыла первая партия консервов. 2,5 млн банок сайры и скумбрии с возрожденного предприятия разъедутся по всей России.

По информации МВД по Республике Бурятия, несмотря на выделение соответствующих средств, рыбоводные предприятия не осуществляли выпуск омуля в Байкал. Глава региона поручил провести проверку результатов разведения этого объекта за последние четыре года.

Министерство сельского хозяйство утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. В документе содержатся сценарии развития и для рыбного хозяйства.

Рыбаков попросили «не путать» подзоны при промысле сельди Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.

Аквакультура отличилась в Курганской области Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.

В ТИНРО развеяли мифы о лососях На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.

Приморский трепанг пошел в рост В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.

Камчатские пограничники заявили о готовности разъяснять нюансы Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.

Наважья путина началась непросто В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.

Краболовы Аляски в этом сезоне останутся без бэрди Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.

России советуют готовиться к изменениям на рыбном рынке В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.

По рефрижератору «Амикус» завели дела На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.