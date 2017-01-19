19 января 2017 года

Сенаторы отчитались о законах для рыбной отрасли

Среди основных достижений прошлого года в профильном комитете СФ назвали внесение изменений в законы о рыболовстве и об аквакультуре, а также вступление в силу подзаконных актов, запрещающих дрифтерный промысел.

С отчетом о деятельности Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в 2016 г. на заседании палаты выступил сенатор Михаил Щетинин. Он особо выделил принятие в минувшем году федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»…».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, реализация закона позволит участникам рынка осуществлять долгосрочное хозяйственное планирование и будет стимулировать строительство рыбопромысловых судов на российских верфях. Закон также обязывает индивидуальных предпринимателей и компании, которые занимаются прибрежным ловом, регистрироваться в соответствующем регионе.

Председатель профильного комитета напомнил о принятых поправках членов СФ в закон об аквакультуре, предусматривающих предоставление хозяйствам рыбоводного участка на новый срок без торгов. «В рамках парламентского контроля комитет осуществлял мониторинг, в том числе и хода работы над подзаконными актами, необходимыми для полноценной реализации положений соответствующих федеральных законов», — подчеркнул парламентарий.

«Благодаря принципиальной позиции Совета Федерации удалось до начала лососевой путины обеспечить вступление в силу подзаконных актов, запрещающих применение в исключительной экономической зоне Российской Федерации любых объячеивающих орудий и способов добычи анадромных видов рыб», — добавил Михаил Щетинин.

Fishnews