Сенаторы отчитались о законах для рыбной отрасли

19 января 2017 года
Мексиканские ученые из Центра биологических исследований Северо-Запада (CIBNOR) разработали способ, который позволит аквафермам на 50% сократить расходы на корма для выращивания тиляпии.
18 января 2017 года
Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.
В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.
В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.
17 января 2017 года
За рубежом целенаправленно нагнетают недоверие к качеству океанической рыбы, в том числе российского происхождения, в пользу продукции аквакультуры. Об этом говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК.
Министерство сельского хозяйство утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. В документе содержатся сценарии развития и для рыбного хозяйства.
20 января 2017 года
Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.
Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.
На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.
Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.
При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.
По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.
В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.
Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.
В Татарском проливе участились случаи повреждения подводной волоконно-оптической линии связи рыболовецкими тралами, отмечает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.
Вылов водных биоресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году составил 16,7 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние 30 лет, рассказали в профильном департаменте региона.