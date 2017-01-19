19 января 2017 года

Николай Власов рассказал, чего ждать в сфере ветеринарии

Приказ Минсельхоза, который позволит оформлять ветеринарно-сопроводительные документы специалистам не из системы госветслужбы, находится на межведомственном согласовании, сообщил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

Информация о том, как продвигается разработка документов в сфере ветеринарной сертификации, от заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова опубликована на сайте ведомства.

Отмечено, что за 2016 г. «были решены почти все проблемы из области нормативно-правового регулирования процессов, связанных с электронной сертификацией, в том числе вступили в законную силу новые правила ветеринарной сертификации». Как уже сообщал Fishnews, приказ Минсельхоза об оформлении ветеринарных сопроводительных документов был выпущен в декабре и вступил в силу 10 января.

Замглавы Россельхознадзора обратил внимание на расширение круга лиц, которые могут оформлять ВСД. Как сообщил Николай Власов, приказ Министерства сельского хозяйства, устанавливающий порядок проведения аттестационного экзамена, по результатам которого негосударственные ветеринарные врачи будут допускаться к проведению электронной ветеринарной сертификации, находится в высокой степени готовности и сейчас проходит стадию межведомственного согласования.

Подготовлен, но пока не вышел приказ Россельхознадзора по регионализации территории РФ по заразным болезням животных, заявил замруководителя ведомства.

По его информации, приказ Минсельхоза, устанавливающий порядок предоставления сведений во ФГИС «Ветис» и получения сведений из нее, находится в высокой степени готовности и проходит межведомственное согласование Речь идет о государственной информационной системе в области ветеринарии.

Fishnews