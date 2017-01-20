20 января 2017 года

Из контрабанды черной икры секрета не получилось

На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

Ввоз на территорию России 11 кг черной икры был предотвращен совместно должностными лицами Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина и управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. Товар прибыл в багаже гражданина Российской Федерации из КНР. Разрешительных документов на продукцию у путешественника не оказалось.

В своем объяснении правонарушитель не стал скрывать коммерческой цели поездки, сообщили Fishnews в пресс-службе Кольцовской таможни. Со слов контрабандиста, это была пробная партия на Урал, причем подобные попытки ввоза дорогостоящего деликатеса прежде уже совершались и в другие регионы России.

За свои действия мужчине придется заплатить административный штраф. Товар изъят и будет возвращен в страну отправления.

Как отметили в таможне, в соответствии с правилами перемещения товаров для личных целей через границу пассажирам международных авиарейсов разрешено ввозить любые продукты животноводства, но исключительно в заводской упаковке и весом не более 5 кг. При этом правила на вывоз товаров строже: так, выезжающие из страны не могут провозить с собой рыбу и морепродукты свыше 5 кг и икру осетровых видов рыб весом более 250 г.

Fishnews