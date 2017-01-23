23 января 2017 года

Лов сельди на Восточном Сахалине ограничили

31 января вступит в силу приказ об ограничении до конца года добычи сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Запрещается промысел разноглубинными, пелагическими, донными тралами и снюрреводами.

Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 декабря 2016 г. № 588 «Об установлении ограничения рыболовства сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне в 2017 г.».

Предусматривается закрытие до конца года лова сельди в этом промысловом районе с применением разноглубинных, пелагических, донных тралов и снюрреводов. Исключение сделано для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, еще 16 января теруправление Росрыболовства проинформировало, что освоение возможного вылова сельди в Восточно-Сахалинской подзоне вплотную приблизилось к 100%.

Регулированию промысла этого объекта была уделено особое внимание на минувшем заседании штаба охотоморской путины. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г., когда некоторые пользователи «списывали» за счет не квотируемой в Восточно-Сахалинской подзоне сельди объемы, выловленные в Северо-Охотоморской подзоне.

Fishnews