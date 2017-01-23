Лов сельди на Восточном Сахалине ограничили

23 января 2017 года
В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.
20 января 2017 года
Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.
Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.
При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.
Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.
В Татарском проливе участились случаи повреждения подводной волоконно-оптической линии связи рыболовецкими тралами, отмечает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.
23 января 2017 года
В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.
Минтруд утвердил правил по охране труда при добыче и переработке водных биоресурсов. Выполнять требования документа обязательно для работодателя.
20 января 2017 года
Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.
Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.
На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.
Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.
При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.
По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.
В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.
Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.