26 января 2017 года

Камчатка решила формализовать рыбный кластер

Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.

Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки в 2016 г. в 4,8 раза превысил уровень 2015 г. и составил 1,58 млрд рублей. Об этом говорилось при публичном отчете министерства рыбного хозяйства региона.

Реализация инвестиционных проектов проводится в рамках региональной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края». За счет вложенных средств обновляется рыбопромысловый флот, идет строительство и модернизация береговых предприятий, заявили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Объем государственной поддержки составил 35,7 млн рублей. В целом в рамках региональных программ начиная с 2010 г. организациям выплачено почти 210 млн рублей.

«В целях объединения «инвестиционных усилий» при реализации совместных проектов в конце 2016 года было принято решение о формализации рыбохозяйственного кластера и создании специализированной управляющей компании. Считаю, что данное решение позволит поднять управление рыбохозяйственным комплексом на новый уровень, а также претендовать на получение мер государственной поддержки на реализацию совместных кластерных проектов за счет средств федерального бюджета», - сказал в своем выступлении заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир Галицын.

Он также отметил, что сохранение прибрежного рыболовства, а значит и всего берегового рыбоперерабатывающего комплекса в том виде, в котором он формировался на протяжении последних 8 лет, является для руководства региона первостепенной задачей.

В целом по итогам года Камчатский край остался лидером по объемам добычи водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока, но и России, отметили в пресс-службе. Вылов стал рекордным за весь постсоветский период, в третий раз превысив миллионную отметку, и составил 1,066 млн тонн.

Fishnews