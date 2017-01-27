27 января 2017 года

На Курилы придет современный европейский холод

Специалисты компании «Колд Трейд» приступили к реконструкции второй очереди холодоснабжения на Южно-Курильском рыбокомбинате. После завершения работ рыбацкое предприятие получит современный холодильный комплекс, оснащенный программой мониторинга и удаленного управления.

К очередным работам по расширению возможностей производства на Южно-Курильском рыбокомбинате приступили 21 января. Напомним, что в октябре прошлого года на Кунашире завершили масштабную модернизацию берегового завода. Созданием новой системы холодоснабжения занималась санкт-петербургская компания «Колд Трейд». Теперь инженеры приступили к следующему этапу.

Как и в прошлом году, при заключении контракта на поставку оборудования также была задействована лизинговая схема поддержки, предусмотренная в Сахалинской области по линии «Сахалинлизингфлота»

Заморозка и хранение продукции под полным контролем

Реконструкция подразумевает проведение комплексных работ на второй очереди холодоснабжения и частично на других холодильных мощностях рыбокомбината, рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.

Прежде всего, это демонтаж старой системы холодоснабжения и установка нового аммиачного оборудования. Было решено оставить только два поршневых двухступенчатых компрессорных агрегата, рассчитанных на большой срок службы: после капитального ремонта, который также произведут специалисты санкт-петербургской компании, это оборудование продолжит эксплуатироваться на комбинате.

В объем работ также входит замена старых воздухоохладителей в камерах хранения на новые, более мощные. Полностью заменяется насосно-циркуляционная станция, устанавливается новый промсосуд, испарительный конденсатор. Полностью будут заменены и все существующие трубопроводы, электрические кабели и автоматика.

Также будет установлен новый щит управления системой холодоснабжения на базе программируемого контроллера фирмы B&R (Австрия). Разработкой программы управления всей системы холодоснабжения занимались инженеры «Колд Трейд».

Новые силовые щиты управления на базе софт-стартеров (устройств плавного пуска) и щиты управления холодильными системами получат и оставшиеся отремонтированные компрессоры, а также старая система холодоснабжения, которая обеспечивает работу других потребителей холода на комбинате. Таким образом, после завершения работ существующие системы холодоснабжения комбината получат новое управление, систему автоматики и запуска.

Важным нововведением станет внедрение объединенной системы мониторинга и диспетчеризации по всем трем существующим на комбинате системам холодоснабжения. «Данная система подразумевает в том числе и удаленное управление холодильными системами. То есть даже директор компании получит возможность вывести на свой рабочий компьютер мнемосхемы и при желании управлять любыми приборами и аппаратами холодильного комплекса. Кроме того, эта система ведет архивную запись всех рабочих параметров и способна предупреждать об аварийных ситуациях, требуемых сервисных работах и проведении техобслуживания оборудования», – рассказал Павел Клименко.

Экономия с пользой для производства

Большое внимание при модернизации систем холодоснабжения Южно-Курильского рыбокомбината уделено вопросам производственной экономичности. И это не только установка софт-стартеров по всем ключевым системам, позволяющих снизить потребление электроэнергии, но и оснащение систем холодоснабжения теплообменниками для рекуперации тепла. Такие рекуператоры позволяют использовать тепло, которое обычно просто сбрасывается в атмосферу, для подогрева воды из скважины (до +55 градусов порядка 5 куб. метров воды в час), обогрева в зимнее время офисных помещений комбината и площадки приемки рыбы. «Было принято решение по укладке змеевиков в бетонную стяжку площадки перед цехом приемки рыбы. Это позволит избежать обледенения площадки и повысит эффективность работы погрузчиков в зимнее время», – отметил гендиректор «Колд Трейд».

Также в объем работ входит поставка и монтаж четырех новых холодильных дверей (в камеры хранения и галерею), оснащенных доводчиками, системой автоматического открывания и тенами для подогрева по периметру. В камере хранения будут установлены воздушные завесы и шторы из пластика, которые создадут дополнительное препятствие для проникновения в холодильник теплого воздуха с улицы.

Европейское качество и гарантии

По словам Павла Клименко, после запуска всего оборудования в эксплуатацию компания «Колд Трейд» дает стандартную гарантию на 1 год, срок службы системы холодоснабжения до капитального ремонта при этом составит 20 лет.

«Все оборудование, вплоть до фурнитуры, – европейского качества. Наша компания располагает производством в Калининградской области и пользуется преференциями открытой экономической зоны, мы закупаем импортные и российские комплектующие и выпускаем собственное оборудование. Для нынешнего проекта мы изготовили и доставили на Дальний Восток насосно-циркуляционную станцию и промсосуд. Теплообменное оборудование произведено фирмой Güntner (Германия), конденсаторы – Baltimore (Бельгия)», – рассказал глава инженерно-производственной компании.

В общей сложности на реализацию проекта отведено два месяца, работу планируется сдать заказчику к концу марта 2017 г.

«После монтажа и запуска всей системы холодильник комбината получит новую жизнь, а само предприятие – новые возможности», – уверен Павел Клименко.

Fishnews