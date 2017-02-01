01 февраля 2017 года

Рыбоводные хозяйства Кубани загрузят заказами

Уже этой осенью в лиманы Краснодарского края планируется выпустить молодь белого амура и толстолобика, специально выращенную для биологической мелиорации заливов. По подсчетам ученых, для эффективной расчистки лиманов ежегодный выпуск молоди должен составлять более 20 млн экземпляров.

Межведомственная рабочая группа по восстановлению азовских лиманов утвердила план мероприятий на 2017 г. Одним из главных направлений восстановительных работ станет выпуск молоди рыб, которые являются биологическими мелиораторами водоемов. По подсчетам ученых, для эффективной расчистки в лиманы необходимо ежегодно выпускать 7 млн особей белого толстолобика и 15,2 млн особей белого амура.

По словам представителей рыбоводных хозяйств Кубани, в настоящее время мощностей их предприятий достаточно для того, чтобы уже к осени выпустить в водоемы 11,5 млн экземпляров молоди амура и толстолобика. При необходимости рыбоводы готовы увеличить объемы производства.

Кроме того, как сообщили Fishnews в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, мероприятия по расчистке азовских лиманов будут проводиться в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 гг.». Планируется, что по целевой программе в 2017 г. на расчистку водоемов Кубани будет направлено 56,3 млн рублей. В прошлом году на эти цели было выделено 15 млн рублей.

Fishnews