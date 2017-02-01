01 февраля 2017 года

Минэк отметил проекты в береговой рыбопереработке

Минэкономразвития озвучило: какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.

Минэк опубликовал результаты мониторинга тенденций развития секторов экономики в 2016 г. Одна из сфер внимания – пищевая промышленность. Здесь, по данным министерства, наблюдается устойчивый рост – на 2,4%.

В документе приведены проекты, которые были реализованы в прошлом году в пищепроме. Среди них – вложения инвесторов в береговую переработку водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. В обзоре Минэкономразвития дана информация о перерабатывающей фабрике, которую запустил в прошлом году в Мурманской области рыбопромышленный холдинг «КАРАТ» (сейчас – группа компаний «Норебо»). Предприятие рассчитано на выпуск охлажденной и мороженой продукции с высокой степенью переработки с использованием современного оборудования и новейших технологий. На открытии фабрики замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал предприятие знаковым не только для Мурманского региона, но и для всей страны. В документе Минэкономразвития отмечено, что инвестиции в создание фабрики составили 1,4 млрд рублей.

Второй проект, информацию о реализации которого привел в своем документе Минэк, – это запуск модернизированного цеха, который осуществил на острове Кунашир Южно-Курильский рыбокомбинат. Предприятие рассчитано на переработку различных видов рыб. Масштабная модернизация цеха потребовалась в связи с расширением возможностей добычи – компания пополнила свой флот судном «Асбьорн». Запуск модернизированного берегового производства стал частью общей программы Южно-Курильского рыбокомбината по развитию промысла и переработки водных биоресурсов.

Fishnews