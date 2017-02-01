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Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и рыбаками "прибрежки" должна специальная рабочая группа в Приморском крае

«Прибрежке» и марикультуре помогут договориться

Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

Вопросы аквакультуры обсудили на совещании во Владивостоке. Во встрече, которую проводил на базе Приморского теруправления заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, участвовали представители ТИНРО-Центра, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Дальневосточной ассоциации «Аквакультура», Ассоциации марикультурных организаций Приморского края, крупнейших предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством в местной акватории, а также марикультурных хозяйств.

На совещании обсудили практику аукционов по распределению рыбоводных участков в минувшем году, а также планы по проведению торгов в 2017 г. с учетом поручений Правительства. Представители отрасли отметили необходимость четких законодательных требований к инвесторам в области аквакультуры с тем, чтобы защитить интересы добросовестных участников торгов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам пастбищной марикультуры в прибрежной зоне Приморья, где ведется промысел биоресурсов, которые потенциально интересны и рыбоводам. По итогам обсуждения Петр Савчук поручил создать на базе Приморского территориального управления рабочую группу по формированию рыбоводных участков и предупреждению конфликтов интересов между предприятиями марикультуры и рыбопромышленными организациями, осуществляющими прибрежное рыболовство. В состав рабочей группы будут включены сотрудники ТИНРО-Центра, администрации Приморского края, а также профильных ассоциаций.

Представители аквакультуры также отметили, что развитие подотрасли в регионе сдерживается жесткими ограничениями деятельности на особо охраняемых природных территориях и в охранных зонах, границы которых охватывают большую площадь акватории, пригодную для марикультуры. Участники отрасли подчеркнули, что зачастую ограничения чрезмерны, и обратились с просьбой посодействовать в снижении административных барьеров в этой области.

В завершение встречи Петр Савчук поручил Приморскому территориальному теруправлению при взаимодействии с органами власти региона активизировать работу по формированию и распределению на торгах в 2017 г. рыбоводных участков с тем, чтобы придать дополнительный импульс развитию отрасли. При этом заместитель главы Росрыболовства подчеркнул, что формирование РВУ должно строго обеспечиваться научным сопровождением. С одной стороны, инвесторы должны получить перспективные участки, с другой – не должно допускаться ущемление интересов действующих добросовестных предприятий и не должен наноситься ущерб запасам водных биоресурсов и среде их обитания.

Fishnews

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