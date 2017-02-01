01 февраля 2017 года

Передачу данных институтам упорядочат

ТИНРО-Центр и ЦСМС заключили соглашение о предоставлении информации из отраслевой системы мониторинга для проведения научно-исследовательских работ. Аналогичные договоренности планируются и с другими институтами.

Директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Лев Бочаров и начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин подписали соглашение о предоставлении информации из ОСМ. Документ регулирует вопрос обмена и пользования информацией отраслевой системы мониторинга и является одним из элементов системы обоснования и подготовки прогнозов и сопровождения.

ТИНРО-Центр является одной из организаций, стоявших у истоков современной системы государственного мониторинга, и заинтересован в развитии информационного взаимодействия, сообщили Fishnews в пресс-службе научно-исследовательского центра.

«Выполнение поставленных Росрыболовством задач по обеспечению роста вылова и экономической отдачи отрасли является нашим общим делом, – отметил Лев Бочаров. – Выстраивание и оптимизация схем обмена информацией, налаживание эффективного сотрудничества между отраслевыми учреждениями – важный этап на пути к этой цели».

Аналогичные соглашения ФГБУ «ЦСМС» заключает и с другими институтами. Ожидается, что схема передачи данных из ОСМ научным учреждениям по всей отрасли будет упорядочена.

Fishnews