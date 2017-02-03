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Торговля рыбопродукцией на «Рыбной неделе» в Санкт-Петербурге

ФАС видит уменьшение «серой зоны»

По данным антимонопольного ведомства, ситуация с ценообразованием на рыбном рынке изменилась скорее в лучшую сторону. Наценка на рыбопродукцию стала распределяться более равномерно на всех этапах – от производителя до розничной торговли.

Результаты мониторинга формирования цен на рыбопродукцию позволяют говорить о том, что ситуация «не кардинально, но несколько лучше, чем она была пять лет назад», заявил на пресс-конференции 2 февраля статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

«Во всяком случае, разница между ценой производителя и ценой в сетях уже у конечного потребителя стала немножко поменьше. И я бы сказал, что она более равномерно распределилась», – отметил представитель антимонопольной службы. Он добавил, что причиной тому, вероятно, стала «хорошая работа налоговой инспекции и правоохранительных органов», поскольку раньше маржа уходила в основном в «серую зону».

Как сообщает корреспондент Fishnews, по оценке ФАС, на рыбном рынке все еще действует слишком много посредников, хотя, по словам Андрея Цариковского, «совсем без них не обойтись».

«Мы по-прежнему здесь ведем очень серьезную работу, и мониторинг продолжается. Сейчас эта надбавка разошлась более равномерно. Производители и сети достаточно активно участвовали в этой работе, и должен отметить, не пытались скрыть информацию. Хотя ситуация по-прежнему остается не самой лучшей», – выразил мнение замруководителя ведомства. При этом он подчеркнул, что его позиция в целом не изменилась: «Мы считаем, чем меньше посредников, чем больше идет напрямую торговли, тем лучше».

В этом плане ФАС положительно оценивает проект по созданию рыбной биржи в Сахалинской области. «Я очень рад, что у нас появляется на Сахалине рыбная биржа. Насколько я знаю, ее запустили. Пробные торги шли в прошлом году, в этом году они уже выходят на серьезную мощность, а сейчас и сети подключились к этой работе, – рассказал Андрей Цариковский. – Биржа – не панацея, но она часто дает хороший маркер – понимание реальной цены на продукт. Мы всегда ратовали за эту идею и очень рады, что на Сахалине новый губернатор запустил этот проект».

Fishnews

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