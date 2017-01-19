03 февраля 2017 года

Роспотребнадзор предложил согласовать законы с техрегламентами

Публичные консультации проводятся по законопроекту, разработанному Роспотребнадзором. Это поправки в законы о ветеринарии, о безопасности пищевой продукции и о санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

В период с 1 по 7 февраля проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам безопасности пищевой продукции» проходит оценку регулирующего воздействия. Информация об этом размещена на сайте ОРВ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, речь идет о поправках в законы «О ветеринарии, «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологической безопасности населения».

Согласно пояснительной записке, с помощью поправок предполагается гармонизировать эти документы с федеральным законом «О техническом регулировании», техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Договором о Евразийском экономическом союзе. Отмечено также, что при подготовке законопроекта учтены отдельные положения Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ (была утверждена в июне прошлого года).

Изменения в закон о ветеринарии, согласно пояснительной записке, направлены на то, чтобы привести этот документ в соответствие со ст. 21 и 30 техрегламента о безопасности пищевой продукции. Напомним, что это статья о формах оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции и процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации, а также статья о ветеринарно-санитарной экспертизе.

Fishnews