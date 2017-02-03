Президенту доложили об успехах камчатских рыбаков

03 февраля 2017 года
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.
02 февраля 2017 года
Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.
01 февраля 2017 года
В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.
30 января 2017 года
В тестирование электронно-промыслового журнала активно включилось ООО «Интеррыбфлот». Разработчикам удалось значительно улучшить программу, однако проблемы еще есть, отмечает специалист компании Сергей Суханов.
26 января 2017 года
Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».
Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.
06 февраля 2017 года
Минпромторг утвердил План по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 гг. Ожидается, что в следующем году обновленные документы появятся и в сфере судостроения.
Для судов Евросоюза продолжается переходный период по искоренению выбрасывания прилова в море. В 2017 г. под новые правила попадут промыслы в Средиземном и Черном морях.
3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.
В столице Приморья представили план рыбного рынка на Корабельной набережной. Однако отмечается, что для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в четвертом квартале.
В Чукотском автономном округе ведется работа по формированию территорий традиционного природопользования. В них будут включены участки, на которых обычно ведут рыбалку и охоту КМНС.
Благодаря разъяснениям и профилактике в период судового промысла наваги удалось не допустить массовых нарушений правил рыболовства, заявили в пограничном управлении по Сахалинской области.
В Республике Татарстан фактически не ведется работа по формированию участков для аквакультуры. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу комиссии по формированию РВУ и запустить заявочную кампанию.
Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной добыче горбуши в Поронайском государственном заповеднике. По данным следствия, ущерб превысил 700 тыс. рублей.
03 февраля 2017 года
Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.
Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.