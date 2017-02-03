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Президент Владимир ПУТИН и губернатор Камчатского края Виктор ИЛЮХИН. Фото пресс-службы Кремля

Президенту доложили об успехах камчатских рыбаков

На встрече с Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал о достижениях рыбной отрасли региона, успешной лососевой путине и активном развитии береговых заводов.

Состояние рыбохозяйственного комплекса Камчатки стало предметом обсуждения в ходе рабочей встречи Владимира Путина с главой региона Виктором Илюхиным. «В 2016 году наши рыбаки добыли более миллиона тонн биоресурсов. За последние восемь лет мы являемся лидерами в стране по объемам вылова», – отчитался камчатский губернатор. Он отметил, что хорошие результаты получены и по итогам прошлогодней лососевой путины – добыто порядка 230 тыс. тонн лососей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе президента, Виктор Илюхин передал главе государства слова благодарности от камчатских рыбаков за решение о запрете дрифтерного промысла. «Это дало возможность хороших подходов лосося к берегам», – заявил губернатор.

Он подчеркнул, что рыбная отрасль активно поддерживается и развивается. «Порядка 17 млрд рублей у нас вложено в берег. Построено 16 новых заводов, причем на побережье: западном и восточном. Рыбаки вкладывают средства», – рассказал руководитель региона.

Владимир Путин поинтересовался, современные ли это заводы. «Самые современные в Российской Федерации, – заверил Виктор Илюхин. – Наши пытаются все, что есть нового, привезти и построить. В прошлом году, в 2016-м, рыбаками вложено порядка 1,5 млрд рублей и в реконструкцию, и в строительство новых заводов. Эта сфера достаточно активно развивается. Очень надеюсь, что при нашей поддержке она будет являться локомотивом для нас».

Fishnews

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