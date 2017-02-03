06 февраля 2017 года

Вопросы рыбного рынка вновь подняли во Владивостоке

В столице Приморья представили план рыбного рынка на Корабельной набережной. Однако отмечается, что для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в четвертом квартале.

Проект рыбного рынка во Владивостоке презентовали на совещании у вице-губернатора Приморья Алексея Сухова, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

И.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев напомнил, что заняться организацией рыбных рынков в регионах поручил президент Владимир Путин. «Создание рыбных рынков запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. В феврале от администраций этих муниципалитетов мы ждем информацию о ходе работы в этом направлении», – рассказал Сергей Наставшев.

По словам и.о. директора краевого департамента градостроительства Максима Веденева, на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной.

«По эскизу он будет построен в форме ската, предусмотрена пешеходная связь с улицей Светланская. Однако сейчас проект пересекает границы населенного пункта Владивостока. Для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят в IV квартале 2017 года», – отметил Максим Веденев.

Алексей Сухов поручил профильному департаменту уже начинать работу по концессионным предложениям, привлекать к проекту рыбацкое сообщество. «Нужно, чтобы крупные компании привлекали флот для наполнения рынка свежей и качественной рыбной продукцией», – подчеркнул заместитель главы региона.

Подготовка к созданию рыбного рынка во Владивостоке ведется уже несколько лет. Тема неоднократно обсуждалась на заседаниях краевого экспертного совета по рыбному хозяйству, специалисты отмечали сложный вопрос с финансированием проекта, а также ряд других проблем.

Fishnews